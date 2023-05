Attack on Titan: le prime novità sull’episodio finale dell’anime

Attack on Titan si sta avviando alla sua conclusione anche per quanto riguarda la controparte anime e a proposito di questo Studio MAPPA, dopo la fine della prima parte del finale, ha deciso di pubblicare delle enigmatiche novità al suo pubblico, così che quest’ultimo nel frattempo può già iniziare a speculare sui prossimi avvenimenti della storia.

Come ben sapete il 3 marzo è stato distribuito su Crunchyroll (e quindi in tutto il mondo) la prima parte del gran finale dell’anime di Attack on Titan, dove anche noi abbiamo detto la nostra, mentre tra qualche mese arriverà anche la seconda parte volta a chiudere una volta per tutte le vicende dietro la cruenta epopea di Eren Jeager.

Così come leggiamo su Comic Book sono arrivate anche le prime novità per questa seconda parte tramite un nuovo poster dedicato molto enigmatico per chi segue solamente l’anime (visto che i lettori già sanno i futuri avvenimenti ndr), vista la natura apparentemente pacifica della foto.

La scena mostrata nell’immagine in calce presenta al pubblico la pace e l’onirica serenità di una casa situata in un posto quasi fuori dal mondo, specie se andiamo a considerare lo stato del Pianeta con l’avvento della minaccia dei Giganti, al momento guidati dal protagonista tramite la “Rumbling”, la Marcia volta alla distruzione dell’umanità.

“La pace prima della tempesta”, forse questo è il messaggio da parte di MAPPA visti i futuri avvenimenti a cui andrà incontro il pubblico nella parte finale. Da come vedete la produzione sta preparando questo finale da un tasso longevo di tempo ormai, quindi anche per questo la qualità è stata sopraelevata rispetto agli altri anime.

Visto che il gran finale arriverà nel 2023 questa key visual sarà solamente un assaggio di quello pubblicato nei mesi successivi, anche perché manca ancora qualche teaser trailer consistente e altre immagini d’impatto.

