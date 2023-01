Un nuovo manga realizzato con l’intelligenza artificiale debutterà a marzo!

Un nuovo manga realizzato tramite l’intelligenza artificiale sta per fare il suo debutto!

Il 2023 è quindi pronto per presentare un progetto innovativo che genererà sicuramente alcune controversie.

Dagli aspri dibattiti etici ai problemi di proprietà, l’arte generata dall’intelligenza artificiale ha suscitato ogni sorta di controversia. E ora, sembra che un editore in Giappone stia suscitando più dibattito con un manga disegnato dall’intelligenza artificiale.

L’aggiornamento giunge direttamente da Rootpoot. Il mangaka sta collaborando con Shinchosha, un editore giapponese, per realizzare un manga disegnato dall’IA.

Secondo l’editore, l’ etichetta Bunch Comics, rivista giapponese di manga seinen, pubblicherà il manga sperimentale il 9 marzo, e tutti gli occhi sono puntati sul progetto per vedere che reazione susciterà tra i lettori incuriositi.

Di seguito riportiamo alcuni contenuti passati, che mostrano i risultati del manga di cui parliamo, non realizzate chiaramente da un essere umano.

Rootport utilizzerà l’intelligenza artificiale per creare un manga di fantascienza da zero. Dall’editing all’assemblaggio, tutto verrà effettuato utilizzando l’intelligenza artificiale.

Tuttavia la storia non sarà inventata. Infatti il manga di Rootport reinventerà la storia di Momotaro.

Il manga ruoterà attorno a una vecchia coppia che trova un ragazzo misterioso fuori dal loro strip club a Neo Okayama. Le cose si complicano quando si rendono conto che il ragazzo ha dati preziosi a portata di mano e Momotaro avrà il compito di proteggere le informazioni dai nemici.

Come si può vedere dal contenuto riportato sopra, i dettagli che caratterizzeranno questo manga rimandano a cyberpunk.

Quando sarà pubblicato l’intero volume del manga, Rootport promette di condividere informazioni sulle modalità di sviluppo e di utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Questa sarà una sorta di esperimento e non abbiamo idea se in futuro ci saranno altri progetti di questo tipo. Quindi non c’è certezza sul fatto che l’industria finirà per abbracciare questa innovazione.

Dopotutto, le opere d’arte realizzate tramite intelligenza artificiale sono diventate una sorta di parafulmine per le controversie che provoca e ora sembra che l’industria dei manga stia per affrontarlo in prima persona.

Qual è la vostra opinione su questo tipo di progetto manga?

