Sand Land: svelato un nuovo trailer in vista del debutto della serie anime

Sand Land di Akira Toriyama sta tornando con una nuova serie anime TV, e i fan possono nuovamente dare un’occhiata a cosa aspettarsi grazie a un nuovo trailer. Sand Land si è presentato con un grande revival lo scorso anno con un film distribuito nelle sale di tutto il Giappone. Mentre i fan di altri paesi non hanno ancora avuto la possibilità di vedere il nuovo film, tutto cambierà con l’arrivo della serie anime, ora in lavorazione. Adattando gli eventi del film e includendo una storia originale, Sand Land è pronto per il suo debutto mondiale.

Sand Land: La Serie è uno speciale anime televisivo che non include solo episodi che riprendono le vicende del recente film. Ma presenterà anche un nuovissimo arco narrativo supervisionato dal compianto Akira Toriyama. Preannunciando il suo debutto tra pochi giorni, la serie di Sand Land ha presentato un nuovissimo trailer, visibile in cima al presente articolo, che mostra alcuni nuovi dettagli su storie e aggiunte di personaggi che saranno esclusive della serie anime televisiva.

La serie anime di Sand Land sarà presentata in anteprima su Disney+ in Giappone il 20 marzo. Questa premiere includerà i primi sette episodi che sugli eventi del film, e poi darà il via a un nuovissimo arco narrativo intitolato “Angelic Heroes”. Questo inizierà quindi dall’episodio 8 in poi e presenterà personaggi e luoghi creati da Akira Toriyama stesso. Il cast della serie include gli stessi doppiatori del film che riportiamo in una lista:

Mutsumi Tamura nei panni di Belzebù

Kazuhiro Yamaji doppierà Rao

Cho nei panni del ladro Shif

Satoshi Tsuruoka darà la sua voce al generale Are

Nobuo Tobita interpreterà il generale Zau

Ci saranno anche nuovi personaggi, ossia Anne e Muniel che saranno doppiati rispettivamente da Mikako Komatsu e Ayumu Murase.

Toshihisa Yokoshima ritorna dal film per occuparsi della regia di Sand Land: La Serie per Sunrise, con Hayashi Mori che scrive le sceneggiature e Yugo Kanno che compone la musica. L’opening è intitolata “Water Carrier” di Kroi, mentre l’ending si intitola “Drive My Idea” di Tempalay.

Fonte – Comicbook