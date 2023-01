Trigun Stampede è il prossimo anime reboot dedicato al classico degli anni novanta, che per l’occasione è stato completamente rivisto dal punto di vista scritturale e animato.

La data di uscita ufficiale è il 7 gennaio e lo Studio Orange nel corso dei mesi ha sempre aggiornato il suo pubblico, anche poco prima della pubblicazione su Crunchyroll del primo episodio, che come abbiamo già visto si intitola “Noman’s Land”. In calce potete visionare anche il promo riportato da Comic Book e Twitter:

Una panoramica veloce mostra la nuova veste della serie in CGI, insieme al nuovo design di Vash completamente rivisto per l’occasione. Nella clip non mancano le distese aride e i personaggi che affiancheranno il protagonista in questa meravigliosa e incredibile avventura.

Yasuhiro Nightow nel corso della stagione estiva ha annunciato la produzione dell’anime, accennando anche alla sua partecipazione per quanto riguarda questa nuova versione di Trigun, che rispetto a quella originale degli anni novanta avrà delle sequenze aggiuntive inerenti al passato del protagonista.

Come accennato la produzione nel corso dei mesi ha sempre mostrato numerose art e succosi trailer al riguardo, rivelando il nuovo design dei personaggi e anche alcune sequenze inerenti al passato di Vash, che senza ombra di dubbio porteranno a qualcosa di nuovo anche agli appassionati di vecchia data.

Come se non bastasse Studio Orange, in occasione di questo 2023 ha condiviso una simpatica e bellissima art inerente sempre a Trigun Stampede, dove al centro vediamo lo stesso protagonista sorridere e invitare il pubblico a visionare l’anime reboot in uscita il 7 di gennaio.

Trigun Stampede: tutte le novità prima dell’uscita ufficiale

In maniera dolce e sincera Vash ci dona questo augurio di inizio 2023, invitandoci come accennato a visionare il suo nuovo anime reboot, che donerà linfa vitale a un prodotto ormai cult e allo stesso tempo poco conosciuto dalle nuove generazioni.

Forse per questo è stato rivisto in CGI, proprio per dare questo boost capace di ampliare la visione di quest’ultimo in una chiave diversa, così da farsi spazio più facilmente in un mondo veloce che non fa sconti a nessuno, proprio come quello visionabile nello stesso Trigun.

