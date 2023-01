Demon Slayer: Mugen Train come ben sapete è il film anime con più incassi di sempre in tutta la storia del medium, e ancora una volta nonostante tutte le pellicole uscite nel 2022 ha mantenuto il suo incredibile record, “reggendo anche agli urti” di Dragon Ball e One Piece.

Al momento il film in tutto il mondo ha incassato mezzo miliardo di dollari, cifre davvero assurde specie per un film anime. Se non lo avete ancora visto potete visionarlo sia su Prime Video sia su Crunchyroll. Al momento Ufotable ha anche confermato l’uscita della terza stagione anime nel corso di quest’anno.

Mugen Train è uscito nel corso del 2020 e la mancanza della sala per via del COVID-19 ha influito sul grande ritorno al cinema del pubblico, con un’anime e un manga come Demon Slayer che durante il periodo del lockdown ha tenuto compagnia gran parte del pubblico.

Il lungometraggio è uscito il 16 ottobre, quindi era un periodo abbastanza “libero” per l’umanità. Detto questo il film ha mantenuto i suoi incassi in questi due anni, rimanendo sempre al primo posto per quanto riguarda gli incassi al Box Office giapponese dei film anime, reggendo il colpo di franchise molto più famosi di esso.

Demon Slayer: Mugen Train, il film anime rimane imbattuto anche nel 2022

Così come ci riporta ANN vediamo ampiamente tutti i guadagni al Box Office nipponico dei film anime più visti di questo 2022, e senza manco a dirlo al primo posto troviamo One Piece: RED con circa 140 milioni di dollari d’incasso, quasi 1/5 della cifra incassata da Mugen Train.

Questo per farvi capire i risultati straordinari della pellicola, che difficilmente sarà battuta nel corso dei prossimi anni, nonostante franchise come Jujutsu Kaisen, One Piece, Dragon Ball e Detective Conan siano sempre apprezzati e amati dalla stragrande maggioranza del pubblico.

The First Slam Dunk sta ottenendo ottimi risultati ma essendo uscito solamente in Giappone il guadagno totale andrà sicuramente a scemare, anche se parliamo di ottimi record anche per la pellicola diretta di Inoue. Cosa ne pensate di questi guadagni? Pensate che Demon Slayer meriti questo successo? Oppure no?

Fonte ANN