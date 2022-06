Demon Slayer – Il treno Mugen è un film altamente importante, specie se consideriamo il mondo degli anime, che fino a qualche tempo fa non aveva di certo questo valenza nel resto del mondo, proprio come accaduto con i cinecomics successivamente alla creazione dell’MCU.

I manga e le loro trasposizioni cinematografiche non hanno mai vissuto un periodo così pieno, neanche in passato, quando al cinema e nelle sale italiane tali produzioni venivano sempre ignorate, causa pellicola commerciale del momento.

Tralasciando i film dei Pokémon e quelli di Dragon Ball, nel corso degli anni non abbiamo mai visto un lungometraggio del settore andare così bene anche nel resto del mondo, dato che parliamo di una cifra davvero da capogiro, ovvero 503 milioni di dollari al botteghino internazionale.

In Italia, il film è stato proiettato nei cinema il 17-18-19 gennaio 2022, riuscendo ad incassare 51.006€, durante i tre giorni, per un totale di 5.542 spettatori. Cifre ancora minuscole ed eventi sempre troppo scarni in Italia, che passo passo ha carpito e sta “assorbendo” il mondo dei manga e degli anime, insieme alla loro valenza.

Questa introduzione è volta a confermare oggettivamente la caratura di Demon Slayer – Il treno Mugen, un film importante e comunque spettacolare che ha fatto tremare le sale di tutto il mondo, gridando un forte messaggio scaturito dalle indubbie qualità del medium anime/manga.

Demon Slayer – Il treno Mugen: parliamo del film anime con più incassi di sempre

Il film è stato annunciato successivamente alla fine della prima stagione dell’anime, prodotta dopo l’enorme successo ottenuto dal manga nel corso della sua serializzazione giapponese.

Grazie alla sua dedizione al paradigma shonen tradizionale ed alla citazione e elaborazione della mitologia nipponica misto al suo folklore leggendario, Demon Slayer ha colpito un range demografico davvero esteso, che a macchia d’olio si è espanso in tutto il mondo in una maniera talmente rapida da non essere nemmeno percepito.

Tutto è pronto è nell’anno più catastrofico egli ultimi tempi, ovvero il 2020, la pellicola approda nelle sale giapponesi, ottenendo da subito un successo clamoroso.

Ovviamente la produzione ha giostrato per bene le campagne di marketing e il tutto è stato creato a puntino, anche se la maggior vittoria era già stata ottenuta con il bellissimo anime di Ufotable, capace di regalare animazioni davvero meravigliose nonostante i ritmi serrati che una produzione del genere trascina con sé.

In esclusiva su Amazon Prime Video in Italia, il film narra le vicende di Tanjiro e la sua squadra ammazzademoni intenta a sventare una potenziale minaccia su un treno colmo di passeggeri. Ad aiutarli e successivamente a salvarli c’è Kyojuro Rengoku – Pilastro della Fiamma protagonista di uno degli scontri più belli dell’intera epopea.

Il volto del lungometraggio è chiaro fin da subito e Ufotable vuole straziare il pubblico, tramite i rimpianti, i ricordi e le ferite ancora sanguinanti dei protagonisti, che colmi di rabbia e fallimento hanno deciso di dare la caccia ai demoni.

Quello che si pone inizialmente come una missione complessa ma all’altezza della squadra, si rivela successivamente colma di imprevisti, che con lo scorrere del tempo diventano accecanti ed assordanti e le situazioni innalzano muri invalicabili persino per spadaccini esperti come Kyojuro.

La potenza stilistica (tranne per qualche CGI un tantino approssimativa ndr), la scrittura immersiva e profonda, insieme a degli scontri fantastici e memorabili, il film di Demon Slayer è attualmente una delle produzioni commerciali più alte sul mercato, e gli appassionati del maga non potevano chiedere di meglio.

Per quanto si parta da stereotipi già visti, Il Pilastro della Fiamma per esempio, si fa amare fin da subito, per poi straziare gli spettatori con la sua morte, successivamente ad uno scontro leggendario con il demone Akaza, una delle Lune Crescenti più potenti in assoluto.

La forza dello spadaccino va oltre e la sua anima e riesce a diventare qualcosa di più dell’umano, che dinnanzi agli occhi dei suoi futuri eredi mette in difficoltà il nemico, con dei colpi devastanti e che mettono fine non solo al suo corpo, ma anche alla sua anima, così da lanciare un forte messaggio al pubblico, ai nemici e anche a Tanjiro, che si trova davanti un nuovo ostacolo da superare per sconfiggere definitivamente la minaccia demoniaca.