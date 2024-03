Tra le uscite Planet Manga del 21 marzo 2024 troviamo The First Slam Dunk re:Source, il visual book che racconta il dietro le quinte del film rivelazione del 2023. Inoltre fanno il proprio esordio Everything is Fine e, in versione Cut Price, Bless. Infine, vede la sua conclusione Marmalade Boy Little.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 21 marzo 2024.

Le uscite Planet Manga del 21 marzo 2024

Uncle From Another World 2

7,00 €

REINVENTARSI YOUTUBER DOPO ESSERE USCITI DAL COMA NON È DA TUTTI… MA LO ZIO DI TAKAFUMI È PIENO DI SORPRESE!

Vogliamo per esempio parlare delle sue avventure nell’altro mondo, dove ha combattuto creature soprannaturali, sconfitto goblin e… combinato un bel po’ di guai? Diciassette anni trascorsi in un mondo magico sono lunghi e non è facile riabituarsi alla normalità, ma per fortuna ci sono Takafumi… e SEGA!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Blue Lock 24

7,00 €

SI ALZA IL SIPARIO SUL MATCH CONTRO LA UBERS DI BARO

Chiusa la sfida contro l’Inghilterra di Prince, i ragazzi del Bastard München devono far tesoro di quanto imparato sul campo. Isagi è deciso a superare Kaiser con un proprio gol e una nuova elettrizzante sfida sta per fornirgli l’occasione di provarci.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Kitchen of Witch Hat 5

7,00 €

NUOVE RICETTE E PIATTI SQUISITI

Nell’atelier di Qifrey e Orugio non manca mai l’opportunità di deliziare il palato. In cucina una nuova sfida attende i maghi: rendere appetitose le portate nonostante i cibi e gli ingredienti meno graditi alle allieve.

Kijin Gentosho Demon Hunter 4

7,00 €

IL CASO DELLO TSUJIGIRI

Jinya si è stabilito a Edo e si guadagna da vivere come cacciatore di demoni. Qui viene a conoscenza di sparizioni e omicidi riconducibili a uno tsujigiri: uno spietato assassino, forse un demone, capace di celare la propria presenza…

TRATTO DALLA OMONIMA SERIE DI LIGHT NOVEL!

Bakuman 5

7,50 €

AUTORI ED EDITOR: UN DELICATO RAPPORTO

Ci sono aspetti di cui i lettori non si rendono conto sul lavoro dei mangaka. Per esempio, quanto è importante la figura dell’editor? Mashiro e Takagi stanno tentando di pubblicare una nuova serie, ma non si trovano bene con Miura. Ritengono che le sue idee rovinino il loro lavoro…

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 5

15,00 €

TRADITO E ABBANDONATO

Spronato dai rapidissimi progressi di Akira, Hikaru si mette in testa di diventare un insei, un aspirante professionista studente della Nihon Kiin. Ciò comporta però che dovrà rinunciare ai tornei amatoriali del club scolastico e questo manda su tutte le furie Mitani…

Marmalade Boy Little Deluxe Edition 7

9,90 €

TERMINA IL SEQUEL DEL MANGA CHE HA LANCIATO WATARU YOSHIZUMI

Cosa possiamo aspettarci dalla conclusione delle avventure di Miki, Yu e dei loro fratellini? Anzitutto qualche nuovo arrivo nel cast. Inoltre, due personaggi neanche troppo di contorno troveranno chi farà loro battere il cuore davvero…

Cold Lonely Death 2

7,00 €

COS’È SUCCESSO A KANON E AI SUOI FRATELLI? E COSA STANNO FACENDO ORA, DA ADULTI, GLI ALTRI BAMBINI DI JUZO HAIKAWA?

Storie spezzate che si intrecciano in una ragnatela dalle trame fitte e ingarbugliate, alle quali si annoda anche il passato dell’ispettore Jin Saeki. Il sospettato numero uno è stato preso… ma sarà lui il vero assassino?

Bless Cut-Price 1

3,99 €

UN INNO ALLA LIBERTÀ DI ESPRIMERE SE STESSI!

Udagawa è un modello con un sogno segreto, diventare un makeup artist, ma è convinto di non avere abbastanza talento. Sumisaki è un’aspirante modella insicura per via delle sue lentiggini. Grazie a un festival scolastico, scopriranno insieme il potere di realizzare le proprie aspirazioni superando difficoltà e pregiudizi. All’esordio come mangaka, Yukino Sonoyama sta già facendo parlare molto di sé con questo shonen manga che va oltre gli schemi precostituiti!

Everything is Fine 1

14,90 €

UN THRILLER URBANO DISTURBANTE E RICCO DI COLPI DI SCENA Sam e Maggie sono una coppia normale, vivono in un quartiere normale, hanno un cane normale. Le villette del quartiere sembrano tutte uguali, anche i vicini sembrano tutti uguali. Ma perché questa idilliaca vita suburbana viene sorvegliata attentamente da una fitta rete di telecamere?

The First Slam Dunk re: Source

18,50 €

DIETRO LE QUINTE DEL FILM VINCITORE DEL PREMIO PER LA MIGLIOR ANIMAZIONE DELL’ANNO AI JAPAN ACADEMY AWARDS 2023

L’adrenalina del match tra Shohoku e Sannoh dal progetto iniziale ai disegni definitivi, passando per indicazioni e correzioni del maestro Takehiko Inoue. Con una lunga intervista all’autore e il mitico manga one-shot Pierce.

