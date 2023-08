The First Slam Dunk supera anche Ponyo sulla Scogliera: è il settimo film anime più visto in Giappone

The First Slam Dunk è il settimo film anime più visto in Giappone, superando anche uno dei tanti capolavori dello Studio Ghibli: Ponyo sulla Scogliera, uscito di recente anche in Italia insieme a una rassegna dedicata al celebre studio di animazione nipponica.

Nel momento in cui scriviamo, così come leggiamo su ANN il film ha venduto circa 10,74 milioni di biglietti per 15,53 miliardi di yen (circa 106,09 milioni di dollari) a partire dal 27 agosto, equivalente dell’268° giorno di programmazione in Giappone.

The First Slam Dunk si pone come il 13° film più redditizio di tutti i tempi in Giappone, dopo aver superato il film anime del 2008 di Hayao Miyazaki, Ponyo sulla scogliera, avente come record 15,5 miliardi di yen (circa 105,8 milioni di dollari) di guadagni nazionali: se parliamo di film anime il lungometraggio si pone al settimo posto.

A giugno il film aveva venduto oltre 10 milioni di biglietti e guadagnato 14,43 miliardi di yen (circa 103,5 milioni di dollari) in Giappone, dopo circa un anno e mezzo di permanenza nelle sale (sostanzialmente è anche questo il trucco dietro questi guadagni).

The First Slam Dunk supera anche Ponyo sulla Scogliera: è il settimo film anime più visto in Giappone

L’uscita nipponica è stata fissata al 3 dicembre e si è classificato al primo posto nel suo weekend di apertura. Il film ha venduto 847.000 biglietti e ha guadagnato 1.295.808.780 yen (circa 9,50 milioni di dollari) nel weekend di apertura, bloccando anche il sequel di Avatar rimasto al secondo posto per tutta la sua permanenza.

Inoue ha diretto personalmente il film presso la Toei Animation e ha scritto la sceneggiatura. Tra i membri dello staff figurano il character designer/direttore dell’animazione Yasuyuki Ebara (Kabaneri of the Iron Fortress) e i direttori tecnici Katsuhiko Kitada (episodi di Attack on Titan, Major: Yūjō no Winning Shot), Naoki Miyahara (Digimon Adventure, Popin Q), Toshio Ōhashi (LayereD Stories 0) e Yū Kamatani (Looking for Magical DoReMi, Precure Super Stars!).

Daiki Nakazawa ha diretto la CG e Yūta Ogura ha prodotto la CG. Kazuo Ogura ha diretto l’arte. Yota Tsuruoka ha diretto il suono insieme a Koji Kasamatsu.

Fonte Anime News Network