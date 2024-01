Marmalade Boy Little Deluxe Edition 1, il nuovo capitolo della celebre serie pubblicato in Italia dalla Planet Manga, si distingue per essere più di un semplice sequel, offrendo un racconto extra ambientato diversi anni dopo gli eventi di Marmalade Boy. La storia si concentra su Rikka e Saku, la sorellina e il fratellino di Miki e Yu, i protagonisti della serie originale.

La trama si svolge all’interno di una famiglia apparentemente normale, composta da sei membri, tra cui Rikka, Saku, i loro padri e le loro madri. Tuttavia, la normalità della situazione è rapidamente messa in discussione, creando un contesto intrigante e sfaccettato. Il nucleo familiare offre uno spaccato unico di dinamiche relazionali complesse, aggiungendo profondità alla narrazione.

L’opera, seppur ambientata nel contesto affettivo di Marmalade Boy, è in grado di trovare la sua identità distintiva grazie agli sviluppi caratteriali e alle relazioni dei nuovi protagonisti. Rikka e Saku portano nuove sfumature alla trama, esplorando tematiche legate alla crescita, all’amore e alla comprensione. L’autrice, Wataru Yoshizumi, dimostra la sua abilità nel catturare gli aspetti più intimi delle relazioni familiari e amorose, mantenendo un tono che affascina sia i lettori del manga originale che i nuovi arrivati.

Marmalade Boy Little Deluxe Edition 1 – RECENSIONE

Lo stile delle tavole riflette l’estetica raffinata e il tratto distintivo di Yoshizumi. I disegni sono dettagliati ed espressivi, catturando le sfumature emotive dei personaggi. La rappresentazione visiva della famiglia e delle interazioni quotidiane è trattata con cura, contribuendo a trasmettere l’autenticità delle relazioni umane. La scelta dei colori, quando presente, è accurata e aggiunge ulteriore vivacità alla presentazione grafica complessiva.

Un elemento di rilievo nel manga è la sua capacità di evocare una gamma completa di emozioni nei lettori. Dalle scene leggere e divertenti a momenti di tensione emotiva, Marmalade Boy Little Deluxe Edition 1 offre un’esperienza di lettura coinvolgente. L’uso sapiente del character design e delle espressioni facciali contribuisce a trasmettere la complessità delle dinamiche interpersonali.

Nonostante i pregi evidenti, alcuni lettori potrebbero trovare che la trama iniziale manca di un chiaro punto di ancoraggio. Le dinamiche familiari complesse e i numerosi personaggi possono risultare un po’ sovraccarichi per alcuni, richiedendo una certa attenzione per seguire appieno gli sviluppi della storia.

In conclusione, Marmalade Boy Little Deluxe Edition 1 è un’aggiunta affascinante alla saga, portando avanti la storia in modo convincente e approfondendo il mondo creato da Yoshizumi. La trama coinvolgente, i personaggi ben sviluppati e lo stile artistico raffinato fanno di questo manga una lettura imperdibile per gli appassionati della serie originale e per chiunque desideri esplorare nuove dinamiche familiari e romantiche in un contesto fresco e appassionante.