Nicola Gargiulo 2023-05-16T19:00:35+02:00 Autori: Wataru Yoshizumi Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 12,90 Brossurato – B/N – Colori Data di pubblicazione: 30/03/2022

Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition 1 ripropone in una salsa tutta nuova la magica e adolescenziale storia narrata anche nell’anime cult “Piccoli Problemi di Cuore”, trasmesso anche sulla Mediaset con l’iconica sigla di Cristina D’Avena: questo piccolo preambolo per farvi da subito capire di che manga andremo a parlare oggi.

Una nuova edizione di Planet Manga offre quindi al pubblico la possibilità di recuperare questa storia ormai conosciuta da tutti gli appassionati, capace di crescere anch’essa tantissime generazioni di giovani lettori e lettrici.

Ebbene sì, non vi lasciate fermare dal pregiudizio e date una possibilità a questo manga, che può parlare tranquillamente al cuore di qualsiasi persona al di la di tutto: amore, sentimento, divertimento e leggerezza saranno i punti cardine di Marmelade Boy, una delle storie più toccanti mai creata per il target shojo, insieme Nana e tante altre.

Sul finire degli anni ’90 se ben ricordate la Planet Manga aveva già pubblicato questa storia sulla scia del noto anime citato in precedenza: quindi stiamo parlando di un racconto storico per il target “shojo” e questa edizione rende omaggio a tale prodotto, grazie a una riproposizione diversa dei testi e delle tavole, in questo caso più ampie e più dirette rispetto all’edizione precedente.

Come se non bastasse abbiamo non solo l’opportunità di leggere delle tavole rivedute e corrette, ma possiamo anche ammirare tavole a colori e inedite, coronando così un’edizione definitiva, completa.

Marmalade Boy Ultimate Deluxe Edition 1 – I “piccoli problemi di cuore” firmati Wataru Yoshizumi

«Sai Yū, tu assomigli alla marmellata d’arancia. Dentro sei amaro… ma nessuno ci fa caso perché viene ingannato dalla tua apparenza dolce. Ti chiamerò Marmalade Boy! Ti sta a pennello, non credi?»

(Miki Koishikawa a Yū Matsuura, Marmalade Boy, vol. 1 – cap. 3.)

Miki e Yu si incontrano successivamente a un evento assurdo che andrà a colpire i loro genitori. Dopo tale scelta di questi ultimi i ragazzi si troveranno ad attraversare e vivere dei momenti complessi, decisivi, di crescita se vogliamo, visto anche il forte coinvolgimento dei sentimenti e dei “problemi di cuore” appunto.

Nonostante la storia possa sembrare scontata e banale già dalle prime tavole ci troviamo di fronte a un racconto singolare, anche surreale se vogliamo, che andrà a giustificare determinati eventi e alcuni coinvolgimenti in maniera brillante, fresca, specie se andiamo a considerare alcune delle banalità presenti oggi in questo genere di manga.

Pagina dopo pagina il lettore divorerà questo primo volume, per poi arrivare alla fine con un nodo alla gola incredibile, vista anche la parte finale degna delle migliori storie. Nonostante i disegni non siano incredibili rendono comunque alla perfezione il tutto, grazie ad un tratto delicato, ironico e profondo quanto basta.

Un’opera confezionata come si deve, che riesce a reggere tranquillamente la prova del tempo in un mondo dove gli anime e i manga corrono senza sosta, in una “gara” dove spesso si perdono tutti nella folla senza lasciare un vero segno distintivo, nonostante questo “Marmelade Boy” riesce ancora a dire la sua nonostante tutto.

Sei sei arrivato fino a qui, puoi supportarci comprando il titolo della recensione a questo indirizzo.