Tra le uscite DC targate Panini del 21 marzo 2024 troviamo la conclusione dell’evento Knight Terrors, che prepara la strada ai prossimi sconvolgimenti di Beast World.

Inoltre tornano dei classici moderni come Stormwatch di Warren Ellis e la saga Mondi In Guerra .

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 21 marzo 2024.

Le uscite DC Panini del 21 marzo 2024

Superman 7

Superman 60

5,00 €

Contiene: Action Comics (1938) #1052/1053

Il movimento Terra Blu tiene la Super-Famiglia sotto scacco!

Il nuovo corpo cibernetico di Metallo si sta evolvendo in un orrore senza nome!

Ed è subito guerra fra i due Uomini d’Acciaio di Metropolis!

Ma cosa succede quando le due minacce si fondono in un unico abominio?

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 14

Batman/Superman 45

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #14

Bruce Wayne… assassino?!

Un miliardario è appena stato ucciso e l’alter ego di Batman è il sospettato numero uno.

Con la libertà e la reputazione del loro amico in gioco, Superman, Robin e Metamorpho uniscono le forze per scagionarlo.

Come? Trovando il vero assassino prima che colpisca di nuovo!

Knight Terrors 4

DC Crossover 35

5,00 €

Contiene: Knight Terrors: Nights End (2023) #1

Knight Terrors si conclude con un sorprendente capitolo disegnato da Giuseppe Camuncoli, Stefano Nesi e Howard Porter!

Insomnia è un individuo dal passato complicato: detesta la Justice League e crede che i suoi componenti non paghino mai per i propri errori.

Di recente ha fatto sprofondare il mondo in un incubo senza fine… ma Batman, Deadman, Sandman e gli altri eroi sono ora pronti a reagire!

Nel frattempo, la temibile Amanda Waller trama nell’ombra e si prepara a sconvolgere di nuovo gli equilibri dell’Universo DC!

Stormwatch di Warren Ellis 1

Una Nuova Era

DC Evergreen

32,00 €

Contiene: Stormwatch (1993) #37/47

Un tuffo negli anni 90 e nelle storie che hanno ridefinito Stormwatch!

Il ciclo di Warren Ellis raccolto in una serie di volumi cartonati!

Stormwatch è pronta a diventare una vera e propria forza d’attacco… e non si faranno prigionieri!

Il revisionismo supereroistico di Ellis comincia tra queste pagine, con le storie che hanno gettato le basi per Authority!

Mondi in Guerra 1

Eventi DC

30,00 €

Contiene: Superman (1987) #171/172, Adventures of Superman (1987) #593/594, Superman: The Man of Steel (1991) #115/116, Action Comics (1938) #780/781, Supergirl (1996) #59, JLA: Our Worlds at War (2001) #1

Dalle profondità più oscure dello spazio emerge un’inimmaginabile forza distruttiva… ed è diretta verso la Terra!

Ma qual è la vera natura di questa minaccia? E soprattutto, quanto è realmente vasto il suo potere?

Superman, Batman, Wonder Woman e altri eroi dell’Universo DC dovranno combattere l’incarnazione stessa dell’entropia, che potrebbe porre fine al Multiverso per come lo conosciamo.

Jeph Loeb, Joe Casey, Mark Schultz, Doug Mahnke, Bill Sienkiewicz, Phil Jimenez, Mark Buckingham firmano un epico evento DC senza precedenti!

La Legione dei Super-Eroi di Mark Waid

DC Library

38,00 €

Contiene: Legion of Super-Heroes (2005) #1/13, Teen Titans/The Legion Special (2004) #1 (II)

L’universo sta vivendo un’era di pace e prosperità, ma anche di stagnazione. A ribellarsi contro quest’indolenza ci pensa la nuovissima Legione dei Super-Eroi!

Cosmic Boy e Brainiac 5 si contendono la leadership del gruppo e, di conseguenza, quella di tutti i teenager della galassia desiderosi di sottrarsi alla dittatura degli adulti.

Ma la minaccia di Praetor Lemnos e Terror Firma incombe sui Pianeti Uniti e l’unica speranza di salvezza risiede nella Legione!

Mark Waid (Flash) e Barry Kitson (Azrael) ricreano il mito della Legione dei Super-Eroi dando vita a una storia che ha appassionato vecchi e nuovi lettori!

Il Soldato Fantasma di Garth Ennis

DC Black Label Library

18,00 €

Contiene: Unknown Soldier (1997) #1/4

L’inferno della guerra raccontato da Garth Ennis!

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, un militare senza nome e senza volto si è occupato del lavoro sporco.

Il suo nome in codice è Soldato Fantasma e dopo il conflitto ha fatto perdere le sue tracce.

Una storia di onore e spionaggio scritta da Garth Ennis (The Boys) e disegnata da Kilian Plunkett (Superman: Red Son)!

Lanterna Verde 4

DC Classic Silver Age

32,00 €

Contiene: Green Lantern (1960) #36/48

Prosegue il percorso di crescita nelle prime avventure di Hal Jordan!

Un tuffo nelle atmosfere dei favolosi anni Sessanta!

Con la partecipazione del Corpo delle Lanterne Verdi, il ritorno di Star Sapphire e altre avventure che hanno fatto la storia dei supereroi made in U.S.A.

Contiene storie iconiche come Le spie che “possedevano” Lanterna Verde e Le origini segrete dei Guardiani!

Fables 19

Biancaneve

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Fables (2002) #114/123 (II), #124/129

Bill Willingham e Mark Buckingham continuano a raccontarci le avventure dei personaggi delle fiabe in un volume stracolmo di sorprese!

Bianca Neve è uno dei personaggi più carismatici di Fables: è stata il vicesindaco di Favolandia, ha combattuto molte battaglie e ora vive una vita felice con Luca Wolf.

Ma cosa accadrà quando un suo vecchio pretendente tornerà improvvisamente sulla scena? Scossa da più eventi drammatici, la famiglia Wolf rischia forse di sgretolarsi?

Nel frattempo, prosegue la lotta degli abitanti di Oz contro il perfido tiranno noto come Roquat il Rosso!

Batman: Lo Specchio Nero

DC Absolute

50,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #871/881

Per anni, Batman e il Commissario Gordon hanno combattuto il crimine a Gotham senza mai esitare, ma le ultime sfide stanno facendo vacillare persino loro due.

Un’ondata di criminalità e violenza senza precedenti si scatena in città, e Dick Grayson deve sostituire Bruce Wayne sotto la maschera.

Il mistero più grande è però rappresentato da James Jr., figlio di Gordon, e dalle sue tendenze psicotiche.

Un classico di Scott Snyder, Jock e France Francavilla, una delle storie più drammatiche del Cavaliere Oscuro.