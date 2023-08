Nuova clip per City Hunter che conferma nuovi crossover

City Hunter The Movie: Angel Dust e il crossover con Lupin III

L’account Twitter dedicato a City Hunter The Movie: Angel Dust (Gekijо̄ban City Hunter: Tenshi no Namida) ha confermato alcuni crossover molto interessanti con al centro Lupin e Jigen della serie Lupin III e di Tama & Friends: Uchi no Tama Shirimasen ka? del gatto Tama.

Il film vede Miyuki Sawashiro nel ruolo di Angie, una produttrice cinematografica d’oltreoceano. Angie è venuta in Giappone per girare un film sul suo gatto che viaggia per tutto il paese. L’animale scappa e cerca così l’aiuto di City Hunter.

Kenyuu Horiuchi nel ruolo di Shin Kaibara, un leader mercenario segnato dalle battaglie che un tempo aveva cresciuto l’orfano Ryō come guerriero Tomokazu Seki nel ruolo di Pirarucu, un membro della squadra di assassini “Wetworks”. Subaru Kimura nel ruolo di Espada, un membro della squadra di assassini “Wetworks”.

Il regista del franchise di City Hunter, Kenji Kodama, dirige il nuovo film presso Sunrise e The Answer Studio Co. Yasuyuki Mutō (Deadman Wonderland) sta scrivendo la sceneggiatura. Il film è distribuito da Aniplex e in Italia è stato acquisito da Anime Factory.

Tra i doppiatori che ritornano ci sono Akira Kamiya nel ruolo di Ryo Saeba, Kazue Ikura nel ruolo di Kaori Makimura, Harumi Ichiryūsai nel ruolo di Saeko Nogami, Tesshō Genda nel ruolo di Umibōzu e Mami Koyama nel ruolo di Miki. Quelli italiani al momento non sono stati ancora svelati.

TM Network esegue la sigla di apertura “Whatever Comes” e la sigla finale “Get Wild” (la sigla finale della serie anime originale). Il nuovo film anime commemora il 35° anniversario dell’anime televisivo e forse anche per questo si è deciso di fare questo bellissimo crossover con Lupin III e anche Occhi di Gatto.

Come accennato il lungometraggio anime vuole festeggiare il compleanno di questa opera cult uscita negli anni novanta dove ad oggi è sempre più apprezzata da molti giovani lettori. Cosa ne pensate di questo crossover?

