City Hunter The Movie: Angel Dust, recensione dell’anime al cinema

Produzione: Sunrise, The Answer Studio Co., Ltd.

Federico Vascotto 2024-02-19T09:20:02+01:00 Titolo originale: City Hunter The Movie Angel Dust Diretto da: Kenji Kodama Scritto da: Yasuyuki Mutō dall’omonimo manga di: Tsukasa Hōjō Cast: Massimo Rossi (Ryo), Jasmine Laurenti (Kaori) Produzione: Sunrise, The Answer Studio Co., Ltd. Uscita: 19-20-21 febbraio 2024, #soloalcinema Distribuzione: Plaion Pictures – Anime Factory

Chi non muore si rivede. Dopo la serie anime anni ’80-’90 e le precedenti incarnazioni cinematografiche, City Hunter torna al cinema. City Hunter The Movie: Angel Dust, diretto da Kenji Kodama e Kazuyoshi Takeuchi, è infatti nelle sale italiane come uscita evento il 19, 20 e 21 febbraio 2024. Grazie ad Anime Factory etichetta Plaion Pictures dedicata all’animazione nipponica. Lo abbiamo visto in anteprima e vi raccontiamo cosa aspettarvi senza spoiler.

Quando la video creator Angie bussa all’agenzia investigativa City Hunter in cerca di un gatto scomparso, Ryo Saeba e Kaori Makimura pensano di avere un caso semplice fra le mani. Un attentato alla vita di Angie cambia però le carte in tavola, lasciando Ryo nel mirino di misteriosi sicari sulle tracce di Angel Dust, una tecnologia militare in grado di creare super soldati. Sotto l’occhio del padre adottivo Kaibara, Ryo dovrà fare i conti con un passato da cui troppo a lungo ha tentato di fuggire.

City Hunter The Movie: Angel Dust, omaggio tra passato e futuro

City Hunter The Movie: Angel Dust celebra la trama di City Hunter omaggiando il genere noir con tanto di femme fatale come da tradizione del manga e dell’anime. In questo caso facendo un crossover con la modernità e la contemporaneità attraverso il personaggio di Angie. Ryo è il solito sweeper che perde la testa dietro alle donne mentre Kaori cerca di tenerlo in riga.

Ma quando si tratta di lavoro e indagini nessuno può battere il duo di Tokyo. La misteriosa sparizione del gatto di Angie porterà a rivelazioni incredibili, legate al passato dei due protagonisti e alla misteriosa sostanza in circolo per la città, la Angel Dust del titolo. C’è spazio per Makimura Hideyuki, fratello di Kaori e ex partner di Ryo, ma anche per alcuni cameo celebrativi: Occhi di gatto, altra immortale creazione del maestro Hojo, il mitico Lupin III di Monkey Punch e il ritorno di volti ormai entrati nell’immaginario degli appassionati, come Miki e Umibozu.

La pellicola vuole chiudere un capitolo importante della storia degli anime e farlo nel modo più celebrativo possibile. Utilizzando gli stilemi e gli archetipi del genere e strizzando l’occhio tanto ai fan di vecchia data quanto a nuovi eventuali adepti. L’animazione risulta traballante proprio per questa mescolanza tra vecchio e nuovo ma gliela si perdona in funzione del ritmo avvincente. Grazie alle battute che settano il tono del film e alla regia che vive di momenti action intervallati da romcom.

City Hunter The Movie: Angel Dust celebra il 35° anniversario dell’iconica serie anime tratta dal mitico manga di Tsukasa Hojo. Un fenomeno che ha segnato un’epoca, vendendo oltre 50 milioni di copie in Giappone e conquistando fan in tutto il mondo, e che prende vita su pellicola con uno degli archi narrativi più importanti del manga.

Alla realizzazione del film ha lavorato lo storico studio di animazione giapponese Sunrise, celebre per la serie anime originale di City Hunter e per molte altre opere di successo come Cowboy Bebop e Gintama, in collaborazione con The Answer Studio, noto per il suo lavoro su alcuni dei film anime più di successo degli ultimi anni come Your Name. e Suzume. Alla regia troviamo il regista originale della serie tv storica, Kenji Kodama, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Yasuyuki Mutou, autore anche di Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash e responsabile della serie Tokyo Revengers.

Dopo il successo dell’uscita giapponese, City Hunter The Movie: Angel Dust -lo ricordiamo- è al cinema il 19, 20 e 21 febbraio con Anime Factory e Plaion Pictures.