City Hunter The Movie: Angel Dust, online il trailer in italiano!

Il trailer ufficiale di “City Hunter The Movie: Angel Dust” svela una grande e promettente opera, che celebra il 35º anniversario della serie animata tratta dal manga di Tsukasa Hojo. Il film si immerge in uno degli archi narrativi più rilevanti del manga originale, dove Saeba Ryo si trova di fronte a una minaccia legata alla tecnologia avanzata chiamata “Angel Dust”. Questa innovativa tecnologia ha la capacità di trasformare le persone in super soldati, offrendo agli spettatori un mix coinvolgente di azione, umorismo e colpi di scena.

Il cast del film vanta la partecipazione di alcuni dei personaggi più celebri dell’universo animato giapponese, tra cui Lupin III, Occhi di gatto, Miki e Falcon, promettendo un’esperienza cinematografica ricca di riferimenti e omaggi alle opere iconiche del mondo dell’animazione.

La produzione del film è affidata allo studio Sunrise, rinomato per la creazione della serie originale di City Hunter e altre opere di successo, in collaborazione con The Answer Studio. La sceneggiatura è opera di Yasuyuki Mutou, autore di opere acclamate come “Mobile Suit Gundam: Hathaway’s Flash” e “Tokyo Revengers”, garantendo una trama avvincente e coinvolgente.

Il maestro Hojo, creatore del manga originale, fornisce un’interessante prospettiva sul personaggio principale, Saeba Ryo, descritto come un uomo che nasconde le sue vere emozioni. Hojo ha sempre cercato di creare una dualità intrigante con questo personaggio, rendendolo diretto e spensierato nei momenti divertenti, mentre si limita consapevolmente nel numero di battute nei momenti più seri. Questo approccio mira a stimolare l’immaginazione del lettore e a rafforzare la complessità del personaggio, un contrasto che il maestro considera di fondamentale importanza.

“City Hunter The Movie: Angel Dust” sarà in proiezione nei cinema italiani per tre giorni, dal 19 al 21 febbraio 2024, grazie alla collaborazione tra Anime Factory e Plaion Pictures. L’attesa per questo omaggio alla duratura icona dell’animazione giapponese, Saeba Ryo, e alle storie indimenticabili di City Hunter, è alle stelle, promettendo agli appassionati un’esperienza cinematografica straordinaria.