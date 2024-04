Suzume di Makoto Shinkai arriva su Netflix

Presentato in anteprima all’ultima edizione del Festival internazionale del cinema di Berlino, nella sezione Concorso, Suzume arriva su Netflix dopo l’uscita al cinema un anno fa.

Diretto da Makoto Shinkai, si tratta del tredicesimo film del celebre regista giapponese, dopo Weathering with You che nel 2019 ha vinto il premio “Animation of the Year” del 43° edizione del Japan Academy Film Awards. Nel 2016, sempre in occasione dei JAFA, Shinkai ha inoltre vinto il premio “Director of the Year” per il film Your Name, il cui successo lo ha reso il terzo film animato giapponese più visto nel mondo. Tra i lavori precedenti di Shinkai Il giardino delle parole, Viaggio verso Agartha. I bambini che inseguono le stelle, 5 cm al secondo.

Dopo la presentazione in anteprima alla 73° Berlinale, il film arriva sulla piattaforma streaming per antonomasia. Nel frattempo, sarebbe in lavorazione un live action tratto proprio da Your Name e noi avevamo inserito l’anime tra i migliori del decennio. Questo soprattutto dovuto al successo mondiale del regista, che ha sempre saputo coniugare l’anima autoriale a quella pop.

La band Radwimps, che aveva precedentemente collaborato con Shinkai, ha composto la colonna sonora del film, insieme al compositore Kazuma Jin’no’uchi. Suzume significa letteralmente “Le porte chiuse di Suzume” o “Suzume che chiude le porte”. Nella trama della pellicola si affrontano alcuni temi reali nella storia recente del Giappone, in particolare il terremoto e maremoto del Tōhoku del 2011.

Ecco la sinossi ufficiale di Suzume:

Mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull’orlo della catastrofe. Suzume, un’adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. In grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l’unica capace di chiudere le misteriose porte che stanno diffondendo il caos ovunque. Suzume affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone.