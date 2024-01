Crunchyroll Anime Awards: The First Slam Dunk tra i candidati, ecco la lista completa

Ogni anno, Crunchyroll si concentra sul meglio del mondo degli anime e i Crunchyroll Anime Awards del 2024 potrebbero essere la cerimonia di premiazione più grande di sempre. In programma a Tokyo il 2 marzo, l’evento ha annunciato la presenza di celebrità come Megan Thee Stallion, Iman Vellani e LiSA. Per dare ai fan l’opportunità di scegliere i vincitori di quest’anno, Crunchyroll ha condiviso la lunga lista di candidati presenti nei premi di quest’anno.

Il presidente attuale di Crunchyroll, Rahul Purini, ha dichiarato quanto segue riguardo alla prossima cerimonia: “Con più di 30 studi di animazione, 5 piattaforme di streaming, 50 serie e film e oltre 50 doppiatori, i candidati ai Crunchyroll Anime Awards rappresentano i creativi di classe mondiale che alimentano l’amore globale per gli anime. Siamo orgogliosi di presentare i candidati di quest’anno e non vediamo l’ora dello spettacolo in cui, con i nostri incredibili presentatori globali, celebreremo la capacità degli anime di affascinare i fan di tutto il mondo.”

Ecco di seguito l’elenco dei candidati per i Crunchyroll Anime Awards di quest’anno:

Anime dell’anno:

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

JUJUTSU KAISEN Season 2

OSHI NO KO

VINLAND SAGA SEASON 2

Miglior Serie in Corso:

Attack on Titan (Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc)

JUJUTSU KAISEN (JUJUTSU KAISEN Season 2)

ONE PIECE

SPY x FAMILY (SPY x FAMILY Season 1 Cour 2)

VINLAND SAGA (VINLAND SAGA SEASON 2)

Miglior Nuova Serie:

BOCCHI THE ROCK!

Chainsaw Man

Heavenly Delusion

Hell’s Paradise

OSHI NO KO

Zom 100: Bucket List of the Dead

Miglior Film:

Black Clover: Sword of the Wizard King

BLUE GIANT

Kaguya-sama: Love Is War -The First Kiss That Never Ends-

PSYCHO-PASS: Providence

Suzume

THE FIRST SLAM DUNK

Miglior Anime Originale:

Akiba Maid War

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- Season2

Buddy Daddies

Do It Yourself!!

Mobile Suit Gundam the Witch From Mercury

THE MARGINAL SERVICE

Miglior Animazione:

Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

JUJUTSU KAISEN Season 2

Mob Psycho 100 III

TRIGUN STAMPEDE

Miglior Design dei Personaggi:

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Hell’s Paradise

JUJUTSU KAISEN Season 2

OSHI NO KO

TRIGUN STAMPEDE

Miglior Regista:

Yuichiro Hayashi – Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Keiichiro Saito – BOCCHI THE ROCK!

Ryu Nakayama – Chainsaw Man

Hirotaka Mori – Heavenly Delusion

Shota Goshozono – JUJUTSU KAISEN Season 2

Daisuke Hiramaki – OSHI NO KO

Migliore Fotografia:

Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Heavenly Delusion

JUJUTSU KAISEN Season 2

VINLAND SAGA SEASON 2

Miglior Direzione Artistica:

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Hell’s Paradise

JUJUTSU KAISEN Season 2

OSHI NO KO

Zom 100: Bucket List of the Dead

Miglior Romantico:

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs after school

My Happy Marriage

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Skip and Loafer

Tomo-chan Is a Girl!

Miglior Commedia:

BOCCHI THE ROCK!

Buddy Daddies

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

SPY x FAMILY Season 1 Cour 2

URUSEI YATSURA

Zom 100: Bucket List of the Dead

Migliore Azione:

Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Separation

Chainsaw Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

JUJUTSU KAISEN Season 2

ONE PIECE

Migliore Fantasy:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Hell’s Paradise

MASHLE: MAGIC AND MUSCLES

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage

The Ancient Magus’ Bride SEASON 2

Miglior Drammatico:

Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Heavenly Delusion

My Happy Marriage

OSHI NO KO

To Your Eternity Season 2

VINLAND SAGA SEASON 2

Miglior Slice of Life:

BOCCHI THE ROCK!

Do It Yourself!!

Horimiya: The Missing Pieces

Insomniacs after school

My Love Story with Yamada-kun at Lv999

Skip and Loafer

Miglior Personaggio Principale:

Bocchi (Hitori Goto) – BOCCHI THE ROCK!

Denji – Chainsaw Man

Eren Jaeger – Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Mob (Shigeo Kageyama) – Mob Psycho 100 III

Monkey D. Luffy – ONE PIECE

Fonte Comic Book