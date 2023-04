Makoto Shinkai rivela il suo manga e personaggio preferiti!

Makoto Shinkai è uno dei registi giapponesi più importanti e influenti di sempre, grazie a film di successo come Your Name, distribuito nel mese di agosto 2016, Il giardino delle parole, film del 2013 e Weathering with You, un lungometraggio del 2019 al quale prese parte. Il successo di Makoto Shinkai è attestato anche dalla conquista del premio Annie, un riconoscimento cinematografico dedicato al campo dell’animazione. Inoltre ha ricevuto tre candidature: una nel 2017 per la miglior regia in un film d’animazione per Your Name e nel 2020 una per la miglior sceneggiatura e la miglior regia per il film d’animazione Weathering with You.

L’ultimo progetto cinematografico di Shinkai si intitola Suzume no Tojimari e ha debuttato in tutte le sale in Giappone l’11 novembre 2022. Crunchyroll, Sony Pictures e Wild Bunch hanno acquisito i diritti di distribuzione globale del film. Sony e Wild Bunch co-distribuiranno Suzume no Tojimari in Europa e il film debutterà in Italia il 27 aprile 2023.

Tuttavia con il presente articolo vogliamo riportare una curiosità che riguarda il regista Makoto Shinkai. Infatti ha rivelato il suo manga preferito come anche il personaggio che più apprezza. Si scopre che Shinkai è un fan di Dragon Ball e che il suo personaggio preferito è Crilin.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DBSChronicles. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

He likes DB more than One Piece even though his own daughter voices a character in ONE PIECE RED 😂 — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 20, 2023

Inoltre sembra che apprezzi anche One Piece, ma non quanto Dragon Ball e questo anche se sua figlia ha doppiato un personaggio per il film One Piece Film: Red. Sua figlia, che si chiama Chise Niitsu, ha infatti dato la sua voce a Romi.

Suzume no Tojimari è un film drammatico e sentimentale che ruota attorno alla protagonista Suzume, una diciassettenne che vive in un paesino nel sud del Giappone. Un giorno Suzume incontra per caso un ragazzo che cerca una porta. I due, quindi, partono insieme e ne trovano una in particolare abbandonata tra le montagne. Come se attratta da una qualche forza, Suzume tende la mano verso la porta e ne viene attirata all’interno. Delle “Porte del disastro” cominciano ad apparire per tutto il Giappone allo stesso tempo di numerose catastrofi.