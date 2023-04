Demon Slayer 3 mostra uno degli insulti più brutali di tutta la serie

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha appena mostrato al pubblico il suo secondo episodio, insieme ai nuovi Pilastri presenti all’interno di questo nuovo arco narrativo. Tanjiro è approdato nel Villaggio dove vengono fabbricate le katane per il Demon Slaying Corps e proprio qui ha avuto l’occasione di incontrare Mitsuri Kanroji e Muichiro Tokito.

Il primo approccio con quest’ultimo di certo non è stato dei migliori, specie se consideriamo il carattere del Pilastro della Nebbia, al momento uno dei più freddi e brutali dell’elite degli ammazzademoni.

Il secondo episodio di questa terza stagione si apre con il protagonista in una foresta, dove all’interno di essa è presene appunto Muichiro alle prese con Kotetsu e l’uso di una speciale bambola meccanica.

Fin da subito Tanjiro nota come viene trattato l’allievo in questione, creandosi un quadro superficialmente completo del carattere ardente e diverso di Tokito. Proprio in questo frangente, probabilmente apprendiamo l’insulto più brutale di tutta la serie, così come leggiamo anche Comic Book.

Muichiro, una volta che Tanjiro entra nella discussione, il Pilastro si rivolge a quest’ultimo e a Kotetsu, dicendogli di stargli alla larga perché loro sono troppo deboli per lui. Dopo queste parole il ragazzo decide di allenarsi con il protagonista Tanjiro per dispetto di Muichiro.

THIS SCENE IS SO FUNNY TO ME, EVEN THO HE IS A 10Y/O BOY

HE TRAINS TANJIRO STRICTLY AND WANTS TANJIRO TO TELL TOKITO TO "KILL YOURSELF" IT'S FUNNY I ENJOYED THIS SCENE😭😭 pic.twitter.com/EuzK4geS7F

