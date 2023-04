Super Dragon Ball Heroes ha aggiornato i fan a proposito della Ultra God Mission, che ha visto anche Yamcha ricevere una proposta di matrimonio durante una battaglia con il nemico. Oltre questo il pubblico ha avuto modo di vedere il ritorno di due personaggi interessanti direttamente dal futuro: Gohan e Trunks.

La versione di Future Gohan apparsa in questo ultimo episodio è diventata la versione ufficiale della timeline di Future Trunks, successivamente alla morte del figlio di Goku contro gli Androidi C-17 e 18. Gli appassionati hanno denominato questa nuova forma “Black Gohan” per via del suo tono oscuro e oppresso dalla tristezza degli eventi.

Il design infatti è alquanto oscuro se lo guardiamo dal lato estetico, dato che oltre alla cicatrice e il volto marchiato dalla sofferenza, troviamo anche la mancanza di un arto da parte del personaggio, perso durante un atroce battaglia.

In poche parole, questa versione di Gohan e distrutta sia fuori che dentro, quindi in questa nuova puntata ammiriamo una vera e proprio ribalta.

Da come potete visionare in calce, i due dopo un momento dolce, commovente e drammatico, decidono di unirsi in un perfetto “Tag-Team del futuro”, dove decidono di allearsi per sconfiggere la terribile minaccia scaturita da alcuni vecchi villain come Cell, Bojack, Android 13 e Lord Slug.

Super Dragon Ball Heroes crea il perfetto Tag-Team dal futuro

Future Gohan and Trunks finally fight alongside each other pic.twitter.com/DBVHFhjBOk — Shawn💤 (@RaeShawnGDYT) April 13, 2023

Super Dragon Ball Heroes ha pubblicato un episodio molto interessante per quanto riguarda la Ultra God Mission, al momento un arco narrativo rilevante dal punto di vista narrativo.

Da come avete visto la clip ha messo in risalto quanto fatto da questi due personaggi fino a questo momento, andando a chiudere un evento drammatico che ha visto Gohan al centro di tutto. La sua morte ha reso Trunks quello che è ora, donando al figlio di Goku una nuova possibilità di rinascita.

Fonte Comic Book