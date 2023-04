Super Dragon Ball Heroes dona al pubblico la possibilità di visionare alcuni eventi e dei personaggi non canonici, donando a quest’ultimo dei momenti davvero singolari per il franchise, che per forza di cose, almeno al momento non possono essere visionati all’interno della serie principale.

In uno dei recenti episodi il pubblico ha avuto l’occasione di conoscere Future Gohan, alle prese con una battaglia importante per salvare la sua linea temporale. Recentemente il Saiyan ha incontrato anche Trunks, regalando ai fan un momento davvero molto commovente:

“Trunks mi dispiace per quello che è successo. La rabbia per la mia debolezza è forte in questo momento: sono perso e confuso, ma tutto quello che devo fare ora è proteggerti. Non mi riprenderò mai dai miei errori passati, ma questo è il minimo che io possa fare al riguardo”.

Se ben ricordare Trunks è riuscito a sfuggire alla sua linea temporale successivamente alla morte di Gohan, solo così il ragazzo è riuscito a racchiudere una speranza per la ricostruzione di un futuro migliore. Il figlio di Goku è infatti deceduto per mano degli Androidi C-17 e C-18, lasciando solo il figlio di Vegeta.

Quest’ultimo ha atteso anni prima di parlare di questa storia a Gohan, quindi possiamo capire il momento appena descritto in questa sede quanto sia importante per i personaggi, oltre che per la storia in generale.

Super Dragon Ball Heroes: Future Gohan e Trunks si sono finalmente riuniti

SDBH Anime gave us an amazing and wholesome reunion!~ pic.twitter.com/G1ZQdmQmv6 — Hype (@DbsHype) April 15, 2023

Così come riportiamo da Comic Book il momento è davvero alto e oltre la controparte sentimentale troviamo anche quella aggressiva, dove i due successivamente al ricongiungimento, si danno man forte entrambi per riparare un passato che ormai non esiste più, ma che può ancora essere salvato.

La fine della clip mostra i due alla loro massima potenza, scagliandosi contro il nemico. Vi piace questa nuova versione di Gohan? Diteci la vostra.

Fonte Comic Book – Twitter