Moon Knight raddoppia con l’esordio di Scarlet Scarab

A luglio Moon Knight raddoppia le uscite, con lo speciale numero #25 della sua serie regolare e il primo numero della miniserie Moon Knight: City of the Dead, dove conosceremo la versione a fumetti di Scarlet Scarab, Layla El-Faouly.

In realtà, come avevamo già visto a suo tempo, sono già esistite due precedenti versioni di Scarlet Scarab nel Marvel Universe, ma nelle due uscite di Moon Knight di luglio farà il suo esordio la terza iterazione del personaggio, modellata su quella interpretata da May Calamawy nella serie Disney+ trasmessa lo scorso anno.

Il futuro di Layla dopo Moon Knight

Il personaggio di Layla El-Faouly comparirà per la prima volta in un flashback in Moon Knight #25. Il mega numero di 70 pagine conterrà tre storie diverse, scritte da Jed McKay e disegnate da Alessandro Cappuccio, Alessandro Vitti e Partha Pratim.

This July, two moons rise. 🌙 Take a glimpse at the desk of @jedmackay for clues about #MarvelComics‘ ‘Moon Knight’ #25. pic.twitter.com/RAOZnIC8Vf — Moon Knight (@moonknight) April 18, 2023

Layla assumerà poi il nome di Scarlet Scarab con il primo numero della miniserie Moon Knight: City of the Dead, scritto da David Pepose e disegnato da Marcelo Ferreira, anch’esso in uscita a luglio.

“Portare Layla El-Faouly nella nostra storia è stato emozionante”, ha dichiarato McKay a IGN. “Aggiungere un personaggio già molto amato all’universo dei fumetti è un’opportunità davvero interessante, e poter mostrare il ‘prima’ del ‘dopo’ di David e Marcelo è stata una meravigliosa sincronicità. È stata un’idea a cui siamo arrivati entrambi in modo indipendente, e il modo in cui le nostre storie sono riuscite a combaciare è qualcosa che non vedo l’ora che la gente sperimenti”. Mentre Scarlet Scarab apparirà in Moon Knight: City of the Dead, in Moon Knight #25 vedremo una Layla molto più giovane e un Marc Spector molto più giovane mentre si imbarcano in una missione come membri della squadra di mercenari, i Karnak Cowboys”.

Moon Knight’s past and present collide in ‘Moon Knight’ #25, followed by the comic debut of the Scarlet Scarab in ‘Moon Knight: City of the Dead’! 🌙 Read more: https://t.co/MKSuErCpqz pic.twitter.com/3x0Xqozz1x — Moon Knight (@moonknight) April 19, 2023

Pepose ha aggiunto che “non potrei essere più entusiasta di scrivere il debutto di Layla El-Faouly come nuovo Scarlet Scarab! Layla è stato un personaggio così divertente da adattare – conosce Marc meglio di chiunque altro, e questa tensione scatenerà dei fuochi d’artificio spettacolari in questa avventura ultraterrena”.