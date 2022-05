Scarlet Scarab: da dove viene il nuovo personaggio di Moon Knight

La serie dei Marvel Studios dedicata a Moon Knight si è conclusa mercoledì 4 maggio su Disney+, e nel finale un nuovo personaggio ha fatto il suo esordio, o meglio un personaggio noto ha assunto una nuova identità, quella di Scarlet Scarab.

Nonostante la serie sia stata spesso presentata come una miniserie compiuta, fin troppi elementi sono rimasti aperti, e tra questi l’apparizione di Scarlet Scarab sembra preludere a nuove apparizioni di questo personaggio, che sia in altri progetti o in un eventuale nuovo progetto riguardante Moon Knight.

ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DI MOON KNIGHT

Nell’ultimo episodio di Moon Knight, Layla El-Fauly ha accettato di diventare l’avatar terreno della dea egizia Taweret, la simpatica divinità dalle fattezze di ippopotamo che ha accompagnato Marc e Steven nell’aldilà negli ultimi episodi.

Per intercessione di Taweret quindi Layla è diventata Scarlet Scarab, il primo supereroe egiziano del Marvel Cinematic Universe e una versione decisamente rimodernata di due oscuri personaggi Marvel.

In molti sono rimasti perplessi sul motivo per cui una divinità dall’aspetto di ippopotamo abbia donato poteri basati sullo scarabeo, ma nel mito egizio lo scarabeo rappresenta il rinnovamento e la rinascita e Tawaret è la dea della nascita, del ringiovanimento, della fertilità e della rinascita. Tawaret nella serie indossa infatti un pettorale che raffigura uno scarabeo con le ali spiegate. È anche conosciuta nel mito per avere coltelli magici di protezione e infatti Layla è dotata anche di coltelli d’oro.

Lo Scarlet Scarab della Marvel Comics è apparso per la prima volta in Invaders #23 del 1977, una storia ambientata al culmine della seconda guerra mondiale. Creato da Roy Thomas e Frank Robbins, Scarlet Scarab è un guerriero egiziano di nome Abdul Faoul. Mentre il nome ha una certa somiglianza con quello del padre di Layla, il dottor Abdallah El-Faouly, Abdul Faoul è lontano dall’archeologo che è nella serie. Nei fumetti, è una specie di Capitan America egiziano, il protettore simbolico di una nazione.

Scarlet Scarab non appare più fino a Thor #326 del 1982. Incontriamo Abdul sul letto di morte mentre passa il segreto dello Scarabeo Rubino a suo figlio, Mehemet, creato da Doug Moench e Alan Kupperberg. Ottenendo i poteri che suo padre possedeva una volta, Mehemet diventa il secondo Scarlet Scarab.

Da allora, solo una volta si è rivisto Scarlet Scarab (Abdul), in un flashback in All-New Invaders #4 del 2014.