Il trailer del finale di stagione di Moon Knight

I Marvel Studios hanno rilasciato il trailer dell’episodio finale di Moon Knight, che sarà diffuso su Disney+ mercoledì 4 maggio.

In una settimana in cui sicuramente Doctor Strange in the Multiverse of Madness (di cui stanotte si terrà la premiere con annesso red carpet) catalizzerà l’attenzione riguardante i Marvel Studios, arriva a conclusione anche la miniserie dedicata a Moon Knight e alle sue personalità frammentate, splendidamente interpretate da Oscar Isaac. Ma il trailer parla di “season finale” per Moon Knight, piuttosto che di “series finale“.

Nonostante, proprio come Hawkeye, la serie sia stata iscritta alla categoria di “miniserie TV” piuttosto che “serie” agli Emmy Awards, la decisione di includere la dicitura “season finale” lascia aperta la porta ad un’eventuale seconda stagione di Moon Knight. Nonostante Isaac non sia vincolato da un contratto per altri progetti dei Marvel Studios, l’ottima accoglienza ricevuta dalla serie e l’apprezzamento globale per la sua interpretazione potrebbero spingerlo ad accettare facilmente di realizzare una nuova stagione. È quasi scontato che comunque il personaggio ricomparirà in altri progetti Marvel, dato il suo successo.

Il trailer ripercorre molte delle rivelazioni viste nel penultimo episodio della serie, che ha scavato a fondo nella psiche di Marc Spector/Steven Grant, rivelando l’origine del trauma infantile che ha portato all’indorgere del disturbo dissociativo dell’identità del personaggio, oltre a raccontare poi gli eventi che l’hanno spinto ad assumere il ruolo di avatar del dio egizio della luna e della vendetta Khonshu.

Ora nell’ultimo episodio si preannuncia un ritorno di Moon Knight dall’aldilà, pronto ad un’epico scontro contro Arthur Harrow (Ethan Hawke) sulla sommità della piramide di Giza. Molti fan hanno teorizzato anche che il personaggi di Laila El-Fauly (May Calamawy) possa assumere superpoteri nell’ultimo episodio, diventando una nuova versione del personaggio di Scarlet Scarab, un eroe della Seconda Guerra Mondiale, Abdul Faoul, apparso nei fumetti degli Invasori che aveva un nome molto simile al defunto padre di Layla, Abdallah El-Faouly.