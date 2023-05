Suzume fin dai primi trailer aveva suscitato l’interesse di pubblico e critica, data la presenza di Makoto Shinkai dietro il lungometraggio. Già regista di successo con “Your Name” e “Il Giardino delle Parole”, il noto cineasta è riuscito nell’impresa di superarsi, così come narrano gli ultimi dati.

Dalla sua uscita in territorio nipponico Suzume ha incassato più di 320 milioni di dollari, alla vista di 46 milioni di fan che hanno visto il film fino ad oggi. Il 21 maggio il film anime ha chiuso la sua corsa nelle sale giapponesi con un totale di 109,08 dollari, mentre a livello globale come accennato parliamo di un totale di 320 milioni.

Tra i suoi guadagni più importanti troviamo la Cina, chiudendo con circa 119 milioni di dollari mentre la Corea del Sud ha “donato” alla pellicola 42 milioni di dollari, posizionandosi al primo posto come film più visto di sempre nella repubblica.

Anche in America e Italia Suzume ha avuto la sua parte per sommare quell’incredibile totale, anche se come spesso accade ovviamente i lungometraggi anime incassano meglio in patria, visto che sostanzialmente rimangono per un tasso longevo di tempo in sala, oltre l’amore del popolo verso il prodotto originale, come leggiamo su CB.

Suzume di Makoto Shinkai è il quarto film anime con più incassi nella storia

Il successo al botteghino è sicuramente quasi dovuto al nome di Makoto Shinkai, già autore di lungometraggi di successo come Your Name, seguito da Weathering With You alcuni anni dopo.

Suzume sta quindi chiudendo la sua corsa nelle sale con un traguardo storico davvero rilevante, ricordano il suo posizionamento al quarto posto come film anime con più incassi di sempre nel mondo.

Il racconto per suoni, immagini, sequenze in movimento e tanto altro di Makoto Shinkai colpisce nuovamente il cuore degli spettatori segnando questa volta un traguardo davvero incredibile. Non sappiamo ancora un’uscita per quanto riguarda l’home video o annesse pubblicazioni sulle piattaforme, ma presti avremo tutto.

