Pokémon: guarda la nuova collezione Converse

Tutti gli appassionati del mondo dei Pokémon possono prepararsi ad una novità coinvolgente. Molto spesso il mondo dei manga e della moda si incrociano dando vita a collaborazioni da un lato inaspettate e dall’altro impossibile da non avere.

Ultimamente infatti ricordiamo che il manga di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen, sarà protagonista della collezione con una delle case di moda più famose del mondo. Ci riferiamo a Dolce & Gabbana. Anche un altra serie manga ha annunciato una collaborazione i cui sviluppi sono osservati.

Oggi annunciamo una novità molto simile a quella di Naruto, che coinvolge però i Pokémon!

Attualmente sta festeggiando il 25° anniversario del franchise anime, che presenta una nuova fantastica collaborazione con Converse!

La società di scarpe ha incluso anche i Pokemon, con una collezione che presenta un fantastico set di scarpe con i Pokemon della generazione originale di Kanto.

Il brand Converse con il franchise Pokémon dunque si uniranno per una nuova collezione di sneakers che tutti, dai più grandi ai più piccoli, potranno sfoggiare.

Di fatto questa nuova collezione presenta sia una linea di scarpe per bambini che per adulti, ed entrambe sono divertenti a modo loro.

Le scarpe per bambini, ad esempio, presentano colori vivaci e enormi profili di alcuni dei Pokemon più famosi con varianti di Pikachu, Eevee, Piplup e Mew tutte disponibili. Dai un’occhiata qui sotto:

Questi sneakers Pokémon di All-Star Light Child sono in vendita nel negozio online di Converse Japan al prezzo di 6,600 yen (48€ circa).

Ci sarà anche una linea realizzata appositamente per i più grandi. Mentre i modelli per bambini sono abbastanza vivaci, la collezione per adulti è molto più contenuta.

I colori per cominciare sono più tenui e danno vita ai pokémon preferiti dai fan quali Pikachu, Charizard, Eevee e Mewtwo. Questi presentano solo un’immagine più piccola, quindi sarà più contenuto rispetto alla versione per bambini.

In questo modo non risalterà troppo agli occhi per i fan che vogliono indossare questa linea di scarpe nel quotidiano. Dai un’occhiata qui sotto alla versione per adulti: