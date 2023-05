Il trailer di Marvel’s Wastelanders, il podcast Audible Original in italiano

Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – presenta oggi il trailer della serie podcast Audible Original in italiano Marvel’s Wastelanders. Il trailer mostra un primo intrigante scorcio del mondo distopico della serie, ambientata in un cupo futuro alternativo dell’Universo Marvel in cui i Cattivi hanno vinto e i Supereroi non sono altro che uno spiacevole ricordo.

La serie è composta da sei stagioni in totale, ognuna delle quali è incentrata su un diverso Supereroe Marvel. La prima stagione di Marvel’s Wastelanders: Star-Lord, debutta su Audible il 28 giugno 2023, mentre le stagioni successive saranno distribuite nel corso del 2023 e del 2024.

Dal punto di vista narrativo l’ambientazione riprende quella della saga Old Man Logan di Mark Millar e Steve McNiven, che aveva visto un Wolverine ormai anziano vivere una vita pacifica in un mondo ormai dominato dai Supercriminali, coltivando la terra con moglie e figli e facendo voto di non violenza, non sfoderando quindi mai i propri artigli.

Dopo gli eventi di quella prima saga (in cui veniva rivelato il motivo della scelta di Logan) questo scenario si è espanso con varie serie e miniserie ambientate in quel futuro distopico: Old Man Hawkeye, Old Man Star-Lord, Avengers of the Wastelands fino alla serie di speciali Wastelanders dedicati a Wolverine, Black Widow, Star-Lord e Dr. Doom che hanno accompagnato l’uscita statunitense di questi podcast, raccolte in un volume unico da Panini.

Lo straordinario cast riunito per Marvel’s Wastelanders: Star-Lord include Neri Marcorè nel ruolo di Peter Quill, Corrado Guzzanti nel ruolo di Rocket, Mattea Serpelloni nel ruolo di Cora, Laura Romano nel ruolo de Il Collezionista, Roberta Greganti nel ruolo di Emma Frost e Massimo Corvo nel ruolo di Kraven il Cacciatore.

Ulteriori dettagli sul cast e sulle date di uscita degli episodi successivi della serie Marvel’s Wastelanders, che include Hawkeye, Black Widow, Wolverine, Dottor Doom e Marvel’s Wastelanders, saranno rivelati più avanti. La saga audio in sei stagioni è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021. Questa sarà la prima edizione esclusiva in lingua italiana della storia.