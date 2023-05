One Piece 1083: cosa succede nella Marina? (SPOILER)

One Piece 1083 ha messo al centro della Saga Finale anche la Marina, ponendo alcune questioni davvero molto interessanti. L’ultimo capitolo ha dato vita a delle soluzioni narrative davvero intriganti scaturite dai papabili eventi di ribellione che potrebbero avvenire all’interno dell’organizzazione stessa.

Infatti alcuni membri della Marina non appoggiano i comportamenti dei Draghi Celesti, quindi per questo motivo il tutto è ampiamente in bilico. Questi ultimi sono tra le personalità più potenti e importanti del mondo di One Piece, quindi se non si appoggia la loro politica l’unico obiettivo è prendere delle strade opposte.

Oda sta iniziando finalmente a descrivere e colmare alcune lacune inerenti al Reverie tenutosi quando Luffy e la sua ciurma erano a lottare sul Paese di Wano, cercando di liberarlo dalla tirannia dell’Ex-Yonko Kaido. Proprio nell’ultimo capitolo possiamo anche vedere la mossa di Sabo e l’Esercito Rivoluzionario, così come leggiamo su CB.

Ma mentre i Draghi Celesti erano protetti dai Marine, questi ultimi sono stati maltrattati dai loro stessi protetti, lamentandosi e opponendosi a chiunque si opponesse a loro. Quindi questo disguido ha scombussolato gli equilibri interni, aprendo dei varchi narrativi molto intriganti e suggestivi.

One Piece 1083: cosa è successo al Reverie?

Il nuovo capitolo ha visto finalmente la spiegazione di Sabo tamite un flashback, rivelando che l’Esercito Rivoluzionario era stato creato per lasciare un segno sul Mariejois e per dichiarare essenzialmente guerra al resto del mondo.

Proprio in questo momento i Draghi Celesti vengono attaccati, e mentre Ryokugyu inizia a combattere contro uno dei Capitani dell’Esercito Rivoluzionario, un Drago Celeste minaccia di metterlo a morte se permette a qualcuno di fargli del male.

Questo è un comando terribile, senza rispetto e Ryokugyu lo intuisce fin da subito. Una richiesta del genere rende difficile la risoluzione del problema; Ryokugyu dimostra il suo astio dopo queste parole impedendo persino a Fujitora di evocare una meteora a causa di questo ordine restrittivo.

Questa scena vuole dimostrare il come non tutti gli Ammiragli della Marina amano i Draghi Celestiali e per questo in futuro ci potrebbe essere una sorta di rivolta tra le due fazioni. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book