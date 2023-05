One Piece 1083: chi sono i Cavalieri degli Dei?

One Piece ha introdotto tantissimi personaggi nel corso della sua lunga serializzazione e anche se al momento il manga si trova nel suo arco narrativo conclusivo, Eiichiro Oda non smette di presentare ai fan nuovi personaggi. Recentemente abbiamo infatti riportato i componenti della SWORD e quelli dell’Armata Rivoluzionaria. Chiaramente sono personaggi secondari che non avranno uno sviluppo approfondito, ma comunque vanno ad arricchire sicuramente One Piece.

Con il presente articolo infatti vogliamo parlare di una novità legata al capitolo 1083 di One Piece.

Prima di proseguire ci teniamo a specificare che seguiranno degli spoiler, quindi consigliamo a coloro non intenzionati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga a non proseguire con la lettura.

Il capitolo precedente aveva riportato un aggiornamento fondamentale legato a Sabo, il capo di stato maggiore dell’Armata rivoluzionaria. L’ultima volta che era comparso nel manga, si trovava nel Regno di Lulusia da dove era riuscito a mettersi in contatto con Dragon. In quel momento era accusato di aver ucciso Re Cobra di Alabasta, il padre di Bibi. Dopo essersi messo in contatto era riuscito a dire di non aver alzato un dito contro il Re, ma prima ancora di poter dare ulteriori spiegazioni, il Regno di Lulusia finisce disintegrato.

Riesce a sopravvivere e a tornare nel Regno di Kamabakka. Così, il capitolo 1083 riparte esattamente da dove si era concluso il precedente. Sabo è pronto a raccontare quello che era davvero successo durante il Reverie, comunicando di aver portato a termine tre obiettivi che si era prefissato. Uno di questi era quello di tagliare il cibo e distruggendo tutti i rifornimenti, per iniziare a indebolire tutti i Draghi Celesti e non solo.

L’obiettivo dell’Armata Rivoluzionaria è dichiarare guerra al Governo e hanno già iniziato a lanciare dei messaggi chiari. Ma secondo Dragon il vero conflitto si scatenerà solo quando mobiliteranno i cosiddetti “Cavalieri degli Dei“. Al momento non ci sono molti dettagli che possiamo riportare, ma nel capitolo 1083 sono rappresentati sono con le loro sagome. Contandole si capisce che questi Cavalieri sono nove. Ma quello che sconvolge i fan è che la sagoma centrale assomiglia esattamente a quella di Shanks.

Non abbiamo contenuti ufficiali per provare tutto questo, ma tra gli appassionati questo dubbio ha cominciato a farsi vivo anche prima dell’uscita dell’ultimo capitolo.