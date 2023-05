One Piece introduce i nuovi membri dell’Armata Rivoluzionaria

Eiichiro Oda ha introdotto un altissimo numero di personaggi da quando ha iniziato a lavorare a One Piece e nonostante siano trascorsi più di 20 anni continua a introdurne altri. Chiaramente, visto che ora il manga si trova nella sua fase finale, non parliamo di personaggi che avranno molto spazio, in quanto semplicemente sono di supporto. Ma nonostante questo è interessante riportarli con il presente articolo.

L’aggiornamento arriva con il capitolo 1082 di One Piece, che si apre con una novità legata alla scomparsa di un componente della marina che evidenzia l’influenza della Cross Guild nel mondo della pirateria. Infatti tutti sanno che i pirati hanno alle calcagna i cacciatori di taglie. Questo perché la marina mette una taglia sulla testa dei pirati per eliminare il pericolo. Ora l’organizzazione sta facendo lo stesso nei confronti dei componenti della marina.

Un’altra novità del capitolo 1082 riguarda l’Armata Rivoluzionaria e in particolare Sabo. Infatti è sopravvissuto alla distruzione del Regno di Lulusia ed è riuscito a tornare al Regno di Kamabakka grazie ad una nave che gli è stata prestata. Con sé Sabo ha portato anche alcuni sopravvissuti del Regno ormai distrutto.

Eiichiro Oda ha introdotto quindi alcuni nuovi membri dell’Armata rivoluzionaria guidata da Monkey D. Dragon. Ricordiamo quindi che il padre di Rufy è il comandante supremo, Sabo è invece il capo di stato maggiore. A seguire ci sono 5 comandanti, ossia Emporio Ivankov, Belo Betty, Karasu, Lindbergh e Morley.

I fan di One Piece ricorderanno sicuramente Inazuma per il suo contributo nell’arco di Marineford, ossia il vice comandante. Ma il capitolo 1082 ha introdotto altri quatto vice comandati e i loro nomi sono Ahiru, Jiron, Gambo e Ushiarno. Ahiru è la subordinata di Belo Betty e fa parte dell’Armata dell’est, Jiron, dell’Armata del Nord è invece il subordinato di Karasu.

Per concludere, Gambo fa parte dell’Armata del sud ed è il sottoposto di Lindbergh mentre Ushiarno risponde a Morley e fa parte dell’Armata ovest.

Sabo è incredibilmente riuscito a tornare alla base dell’Armata ed è pronto a rivelare tutto quello che è realmente accaduto durante il Reverie.