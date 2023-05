One Piece 1082: svelato l’obiettivo della Cross Guild

One Piece, dopo le vicende di Wano, ha introdotto nuovi personaggi e nuove dinamiche legate al manga. Infatti una di queste riguardava lo scioglimento della Flotta dei Sette. Questa era un’organizzazione formata da sette potenti e temuti pirati che collaboravano con il Governo Mondiale in cambio della sospensione della loro taglia. Ma ad un tratto questa è stata sciolta con la creazione dei Seraphim, ossia armi bioniche progettate dal gruppo scientifico speciale della Marina guidato da Vegapunk per il Governo Mondiale.

Da questo momento in poi tutti i membri della Flotta dei Sette hanno subito l’assalto della Marina in quanto potevano essere arrestati e riconosciuti come criminali, e da questa fase turbolenta nasce la Cross Guild, creata da Crocodile e Drakul Mihawk. Tuttavia si pensa che sia comandata, erroneamente, da Buggy e a causa di tale fraintendimento è diventato imperatore.

One Piece è tornato questa settimana con il capitolo 1082 intitolato “Andiamo a prendercelo!” e ha mostrato il vero obiettivo della Cross Guild.

Prima di proseguire ulteriormente vogliamo specificare che il presente articolo conterrà degli spoiler. Quindi consigliamo a coloro che non vogliono scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire ulteriormente.

Il capitolo 1082, dopo aver approfondito gli sviluppi su Shanks, Barbanera e Garp, punta i riflettori sulla Cross Guild di Crocodile, Mihawk e Buggy. E infatti abbiamo modo di scoprire quale sia il vero obiettivo di questa organizzazione. Oltre a mettere delle taglie sulle teste dei marine, come visto con Kobi rendendo quindi anche i marine bersagli dei cacciatori di taglie, la Cross Guild vuole realizzare il piano Utopia.

Per i veri fan di One Piece questo nome dovrebbe essere familiare ed è infatti proprio così. Questo infatti era il piano che Crocodile voleva realizzare ad Alabasta, alla fine non riuscito. Pare però, che non abbia cambiato idea sulle sue ambizioni e ora ci voglia riprovare con Mihawk. L’utopia che vogliono costruire consiste in una nazione militare abbastanza potente da poter resistere a ogni potere. Ma per dare vita a questo piano sono necessari soldi e appunto potere.