One Piece: svelata la taglia di Koby

Il manga di One Piece sta proseguendo il suo percorso di quello che sarà il suo ultimo arco narrativo. Dopo le grandi vicende dell’arco di Wano, Rufy e la sua ciurma sono giunti sull’isola di Egg Head che si è trasformato in uno scenario di lotta e disordine. Parallelamente sono successe tante altre cose, come ad esempio il ritorno di Shanks e il suo intervento contro Kidd. Anche un altro Imperatore del mare è tornato in scena e parliamo di Marshall D. Teach.

L’ultima volta che è comparso nel manga aveva rapito Koby, capitano di vascello del quartier generale della Marina e un membro dell’unità speciale SWORD.

Con il presente articolo vogliamo proprio parlare di Koby e di una novità legata al manga. Infatti per la prima volta il capitolo 1080 ha rivelato la taglia di un marine, ossia di Koby. Il nuovo capitolo infatti si apre sull’isola pirata Hachinosu, dove capitano di vascello riesce a evadere. Poiché era tenuto prigioniero, questa notizia entusiasma molti pirati che capiscono di potergli dare la caccia in quanto non più di proprietà dell’ammiraglio. Quando uno dei pirati si chiede il prezzo della sua testa si scopre che è la Cross Guild a pagare le taglie dei marines.

La taglia di Koby ammonta a ben 5 stelle, il che vuol dire che la sua taglia è pari a cinque forzieri pieni di tesori, quindi circa 500 milioni di Berry. Questo, oltre ad essere sorprendente, è molto insolito dato che di solito la taglia di un capitano di vascello è pari a una sola stella. Questo dimostra quanta notorietà ha guadagnato durante gli eventi di Wano e non solo.

Il capitolo 1080 di One Piece rivela che da quando Barbanera ha catturato Koby, l’ha portato sull’isola dei pirati. Il componente dell’unità speciale SWORD è considerato come un grande eroe. Di conseguenza la sua reputazione è aumentata così tanto che persino i pirati hanno capito quanto sia importante e prezioso per la Marina. Non a caso questo marine si è rivelato importante per Monkey D. Garp che ha invaso l’isola dei pirati dopo aver preparato un’importante operazione solo per salvare Koby dalle grinfie di Barbanera.

Fonte – Comicbook