Hell’s Paradise: l’anime ha eliminato alcune scene del manga

Hell’s Paradise è tra le novità della stagione primavera 2023 che sta maggiormente facendo parlare di sé. L’adattamento anime del manga incentrato sulle vicende di Gabimaru ha debuttato il 1° aprile e ora è tornato con il secondo episodio.

Questi primi due episodi dell’anime sviluppato da Studio MAPPA non si è certo risparmiato nel mostrare alcuni momenti caratterizzata da pura violenza e sangue. Con il presente articolo, però, vogliamo riportare che l’anime presenta alcune modifiche relative ad alcuni eventi e aspetti dei personaggi, rispetto al manga.

Potrebbe sorprendere qualche fan che sta seguendo l’anime, dato che Hell’s Paradise ha saputo mantenere e proporre sul piccolo schermo gran parte della violenza inaudita che caratterizza il manga. Gabimaru non ha paura di strappare la gola e colpire il suo obiettivo usando anche solo le mani quando si ritrova spalle al muro. Tuttavia, la casa di animazione MAPPA ha sfruttato alcune tattiche per nascondere le scene di nudo che sarebbero presenti invece nel manga in modo abbastanza frequente.

Ad esempio Sagiri, la donna che fa parte del clan Yamada e che recluta Gabimaru per la spedizione, viene mostrata spesso completamente nuda, sebbene i morti che la circondano durante i suoi momenti cupi riescano a coprire le zone mostrate nel manga.

Un’altra modifica apportata rispetto al manga nell’ultimo episodio di Hell’s Paradise è il titolo di Horubo. Uno degli assassini che riesce a sopravvivere alla battle royale stabilita dai vertici del governo, Horubo nell’anime è chiamato “Horubo the Killing Prayer“. Nel manga, invece, Horubo è chiamato “Colui che prega Buddha per l’omicidio“.

Dunque si può dire che l’anime potrebbe essersi trattenuto dal punto di vista delle scene di nudo e dei riferimenti a Buddha. Tuttavia sull’aspetto della violenza non si è risparmiato in nessun modo. Il secondo episodio di Hell’s Paradise mostra gli assassini combattere per l’ “onore” di sfuggire alle loro esecuzioni e viaggiare verso l’isola maledetta piena di entità terrificanti.

La prima stagione anime di Hell’s Paradise conterà tredici episodi e assicuriamo tutti i fan che ci saranno molte più battaglie sanguinose da guardare.

Fonte – Comicbook