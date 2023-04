One Piece 1079: l’arco di Egghead prepara uno scontro tra Imperatori?

Il capitolo 1079 di One Piece ha sbalordito tutti i fan con l’intervento di Shanks il Rosso, uno dei quattro Imperatori del mare e uno dei più potenti pirati di sempre. Noto per le sue poche comparse nel manga, il fatto che sia entrato in scena a rapito tutti i lettori, che non fanno che continuare a parlare del suo straordinario potere mostrato nello scontro con Kidd. Infatti quest’ultimo, una volta arrivato a Elbaf, decide di attaccare il Rosso il quale scongiura ogni danno con una tecnica chiamata Kamusari.

Prima di questo evento storico e memorabile, One Piece aveva anticipato la battaglia tra i due pirati nei due capitoli precedenti. E il capitolo 1079 di One Piece sta facendo lo stesso questa volta per Rufy. Probabilmente questo dettaglio è passato in secondo piano per via degli eventi sopra riportati. Ma ad un certo punto del capitolo quando l’attenzione rimane ancora su Egghead, si vede un’imbarcazione non definita. Ma in alto sventola la bandiera con il Jolly roger della ciurma di Mashall D. Teach, Barbanera. Dunque l’Imperatore del mare è ai piedi di Egg Head e probabilmente il manga sta preparando un potenziale scontro tra Imperatori.

Se le forze di Barbanera si stanno davvero dirigendo verso la stessa isola in cui attualmente si trova Rufy e il suo equipaggio, allora il manga starebbe preparando i lettori alla battaglia finale con uno dei potenziali rivali finali del protagonista.

Ora si crea un altro scenario con i pirati di Barbanera su Egghead che prenderanno parte al caos sull’isola. Al momento non è chiaro se Barbanera sia sulla barca o meno. Infatti l’ultima volta che è comparso nel manga era impegnato con Trafalgar Law. Quindi la nave sulla quale svetta la bandiera dei Pirati di Barbanera potrebbe anche essere una nave da ricognizione con lo scopo di riportare informazioni a Teach. Ad ogni modo, questo è un chiaro segno che le forze di Barbanera e Rufy si stanno preparando a scontrarsi.

I due attuali Imperatori sono cresciuti contemporaneamente in potere e notorietà. La prima volta che Barbanera è stato menzionato risale all’arco di Chopper, per poi debuttare ufficialmente a Mock Town dove incontra proprio Rufy.