The First Slam Dunk: online il primo trailer in italiano

Ci siamo: dopo il primo teaser senza doppiaggio in italiano di presentazione, The First Slam Dunk si rivela al pubblico nostrano, che da alcuni mesi attendeva questa pellicola di successo in territorio giapponese.

Come accennato tante volte quest’ultima ha impedito a un Kolossal come Avatar 2 di inserirsi primo al box office nipponico, e questo la dice lunga sul valore del franchise creato da Inoue, in questo caso anche regista del lungometraggio che sfrutterà le nuove tecniche di animazioni orientali, giù usate in film come DBS: Super Hero.

Il teaser di annuncio di Anime Factory era identico a quello originale, e così come in questo citato, anche nella clip non erano presenti parole, quindi non avevamo ancora un assaggio di come sarebbe stato il doppiaggio in lingua nostrana.

Detto questo, il primo trailer mette nuovamente al centro Ryota Miyagi, un personaggio che nella serie principale appare solamente dopo alcuni episodi/capitoli, quindi anche in questo caso il tutto è molto interessante, dato che il film offre una visione della prima partita del ragazzo facente parte della squadra di Rukawa, Hanamichi e tutti gli altri.

Al momento Anime Factory ha fissato la distribuzione per il 10 maggio nelle sale in lingua originale con i sottotitoli, lasciando la versione del film con il doppiaggio in italiano a partire dall’11 maggio fino al 17; quindi avete circa una settimana per ammirare la nuova perla del sensei Inoue, questa volta anche in veste di regista.

L’attesa è alta e da come potevamo aspettarci un cult del genere di certo non poteva non arrivare in Italia, visto anche il fandom formatosi nel corso del tempo grazie alla notorietà del manga, insieme all’MTV Anime Night che ha forgiato e accompagnato l’adolescenza di molti appassionati.

In Giappone il film ha avuto un successo incredibile ed è rimasto ai primi posti del box office nipponico fino all’arrivo del nuovo film di Demon Slayer. Cosa vi aspettate da questa pellicola? Diteci la vostra.

Fonte YouTube Anime Factory