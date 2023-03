The First Slam Dunk arriverà a maggio nei cinema italiani

The First Slam Dunk ha finalmente delle date ufficiali di distribuzione in terra nostrana, grazie alla fatica di Anime Factory nel portare al nostro cospetto una delle pellicole più valide e importanti degli ultimi mesi in terra nipponica, capace di impedire ad Avatar 2 il primato nella lista dei box office giapponesi.

La pellicola diretta da Takehiko Inoue è stata un vero successo nella sua terra natia, e la distribuzione italiana di certo non poteva esimersi dal portarla nelle nostre sale, con un annuncio condiviso qualche settimana fa.

Dopo il teaser ufficiale di conferma, ecco che oggi sono state condivise anche le date, riservanti una piccola sorpresa per i fan più accaniti. Il 10 maggio infatti, nelle sale aderenti all’iniziativa, The First Slam Dunk sarà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano, nel caso il pubblico volesse scegliere una strada più genuina.

Poi dall’11 al 17 maggio la pellicola sarà presente nelle sale nostrane con il doppiaggio in italiano, con un cast non ancora confermato. Probabilmente potrebbe anche richiamare quello cult degli anni novanta.

L’occasione è davvero ghiotta e oltre avere la possibilità di ammirare al cinema una capolavoro come Slam Dunk, avete anche l’occasione di sostentare e supportare alla grande il medium anime in Italia, che nonostante tutto non è esente dalle difficoltà.

Quindi tirando le somme manca davvero poco per questo evento, meno di due mesi, e come accennato tutto il pubblico appassionato avrà l’occasione di visionare sul grande schermo un capolavoro come Slam Dunk, uno degli spokon migliori di sempre.

La regia e dello stesso autore, Inoue, quindi il livello si innalza anche per questo motivo, dato che dietro a The First Slam Dunk è presente l’autore stesso del manga, capace ancora oggi di sorprendere con il suo stile unico e inimitabile, che potrebbe dare nuova linfa vitale al franchise con un reboot animato, chissà.

Il lungometraggio sfrutterà le nuove tecniche di animazione come la CGI e proprio per questo il tutto potrebbe risultare interessante da questo punto di vista.

Fonte Instagram Anime Factory