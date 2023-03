The First Slam Dunk vince un importante Premio giapponese per l’animazione

The First Slam Dunk è stato un successo senza pari in Giappone, la terra dove Avatar 2 non ha raggiunto il primo posto per via del nuovo lungometraggio diretto da Inoue (anche autore originale del manga). Questo la dice lunga sul tutto e allo stesso tempo il film deve ancora arrivare nel resto del mondo, compresa l’Italia.

La Japan Academy Film Prize Association ha annunciato i vincitori del 46° Japan Academy Film Prizes nel corso di una cerimonia di premiazione tenutasi venerdì al Grand Prince Hotel New Takanawa di Tokyo, dove il film in questione ha vinto un ambitissimo premio come “Miglior Animazione dell’anno”.

Su ANN andiamo a vedere il resto dei candidati e vincitori.

Gli altri film nominati per l’Animazione dell’anno erano Suzume, INU-OH, One Piece Film Red e Lonely Castle in the Mirror. I RADWIMPS e Kazuma Jinnouchi hanno vinto il premio per la migliore musica per il film Suzume (Suzume no Tojimari) di Makoto Shinkai.

Osamu Ichikawa e Keizō Suzuki hanno vinto per la Miglior fotografia, Sosuke Yoshikado per la Miglior illuminazione e Yūji Hayashida e Eri Sakushima per la Miglior direzione artistica, tutti per Shin Ultraman.

Shin Ultraman e Anime Supremacy! (Haken Anime!) erano tra i cinque candidati al premio per il miglior film di quest’anno. Tuttavia, entrambi hanno perso contro il film Aru Otoko (A Man).

Per il premio Rookie of the Year, l’associazione ha premiato Karin Ono per il ruolo di Kazuna Namisawa in Anime Supremacy!, Meru Nukumi per il ruolo di Moe Sasaki nel film live-action My Boyfriend in Orange (Moekare wa Orange-iro), Daiki Arioka per il ruolo di Akihisa Taki in Shin Ultraman e Hokuto Matsumura per il ruolo di Shizuka Doumeki nel film live-action xxxHOLiC. Matsumura ha vinto anche un Popularity Award nella divisione attori per i suoi ruoli di Shizuka in xxxHOLiC e Sōta Munakata in Suzume.

One Piece Film Red ha vinto un Popularity Award per la categoria film. Il film ha vinto anche il Premio speciale. Il premio è simile al Chairperson’s Distinguished Service Award, che viene assegnato a una persona o a un gruppo che ha ottenuto risultati eccezionali in quell’anno.

La Japan Academy Film Prize Association aveva già rivelato altri vincitori di premi speciali.

Possono partecipare i film che sono stati proiettati in Giappone tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Tale premio vinto da The First Slam Dunk l’anno scorso fu portato a casa da Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time.

