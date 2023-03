One Piece: svelati alcuni dettagli sulla tecnica chiamata Kamusari

Sono sicuramente tanti gli scontri che hanno caratterizzato One Piece e nel corso degli anni ce ne sono stati tanti. Ogni volta che il livello degli scontri cresceva, Oda introduceva tante nuove tecniche che denotavano una crescita del potenziale di un personaggio specifico.

Lo stesso è accaduto nell’ultimo capitolo del manga, il 1079. Il manga presenta tutt’oggi un numero di personaggi molto misteriosi dei quali si sa però solo qualche dettaglio. Uno di questi è sicuramente Shanks, non a caso il personaggio più discusso tra i fan dopo quanto accaduto nel capitolo 1079.

Infatti è stato protagonista di un attacco diretto nei confronti del suo avversario, Eustass Kidd. Shanks ha messo KO Kidd con un solo colpo, una tecnica chiamata Kamusari. Ma di cosa si tratta? Con il presente articolo vogliamo riportare alcuni dettagli su questa tecnica.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

The attack "Kamusari" literally means "Departure from the Gods". Could its meaning be referring to the fact that "Figarland" Shanks might be a former Celestial Dragon, and thus has "departed from the gods"? 🤔 pic.twitter.com/jPuWeDx7YK

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 26, 2023