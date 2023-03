One-Punch Man: Murata annuncia la pausa del manga

I fan di One-Punch Man stanno aspettando notizie sulla terza stagione dell’adattamento anime. Sebbene la serie animata abbia confermato che tornerà, non ci sono ancora informazioni importanti come una data o finestra di uscita come anche lo studio di animazione che si occuperà del ritorno di Saitama sul piccolo schermo. La terza stagione di One-Punch Man avrà alcuni grandi momenti da adattare, anche se non raggiungerà completamente il manga.

Nonostante questo, tutti i fan dell manga scritto da ONE e disegnato da Yusuke Murata stanno seguendo le vicende di Saitama nelle pagine del manga che esce regolarmente. Tuttavia oggi con il presente articolo vogliamo riportare che il manga è destinato ad andare incontro ad una pausa imminente.

Il mangaka che si occupa dei disegni di One-Punch Man, ossia Yusuke Murata, ha rivelato attraverso un nuovo aggiornamento che il prossimo capitolo sarà disponibile tra poche settimane.

Fortunatamente, i fan del manga non dovranno aspettare troppo a lungo per il ritorno di Saitama. Il mangaka stesso infatti annuncia direttamente sull’account personale di Twitter che si prenderà una pausa dal lavoro di One-Punch Man, ringraziando tutti per l’attesa e il sostegno. Continua però dicendo che il prossimo aggiornamento è previsto per il 20 aprile. Dunque One-Punch Man tornerà il poco dopo la metà del prossimo mese.

L’ultima grande sfida che ha visto Saitama al centro delle vicende è relativa al precedente arco narrativo di Garou. L’eroe ha affrontato, ad oggi, la sua battaglia più dura contro un nemico al quale non è bastato avvedere ai poteri concessi da una divinità malvagia. Negli ultimi capitoli della storia invece, l’eroe per divertimento sta affrontando alcune nuove sfide. Tuttavia non è ancora in grado di trovare un avversario che possa sconfiggerlo in uno scontro uno contro uno.

Oltre l’imminente ritorno dell’adattamento anime in una data non specificata, c’è un altro grande progetto all’orizzonte per Saitama. Infatti il regista Justin Lin di Fast & Furious farà parte del prossimo film live-action One-Punch Man di Sony Pictures. L’annuncio di questo progetto live-action risale al 2020, ma da allora non ci sono stati molti dettagli. Infatti al momento non ci sono nemmeno informazioni sull’attore che dovrà interpretare Saitama.

Fonte – Comicbook