Sailor Moon Cosmos è apparso al pubblico durante l’AnimeJapan 2023, mostrando a quest’ultimo un trailer volto a dimostrare il come le sequenze di battaglia saranno svolte, alimentando così l’hype di tutti gli appassionati.

Come ben sapete questo progetto animato sarà diviso in due parte e adatterà in maniera fedele al manga di Naoko Takeuchi l’arco narrativo “Shadow Galactica”, la parte finale della storia mai trasposta in anime. Ricordiamo che saranno dei film a chiudere la storia e non una serie anime classica.

Come leggiamo su Anime News Network Marina Inoue (Seiya Kō/Sailor Star Fighter) ha annunciato che la Theme Song Collection del film sarà lanciata il 30 giugno e includerà la canzone “Nagare-Boshi e” (To the Shooting Star) delle Three Lights.

I film saranno proiettati il 9 e il 30 giugno in Giappone, mentre in Italia dobbiamo ancora attendere delle date ufficiali, anche se probabilmente arriveranno nelle sale come una distribuzione evento, per poi approdare sulla piattaforma streaming Netflix.

Sailor Moon Cosmos: come saranno le battaglie del nuovo film?

Tomoya Takahashi (Den-noh Coil, Gatchaman Crowds) dirige entrambi i film presso la Toei Animation. Kazuyuki Fudeyasu (tutte le sei parti di JoJo’s Bizarre Adventure, Land of the Lustrous, PriPara) tornerà a scrivere le sceneggiature.

Kazuko Tadano, character designer dell’anime originale di Sailor Moon, continuerà a disegnare i personaggi. Yasuharu Takanashi (Naruto Shippūden) torna a comporre le musiche. Yumiko Soraga è il direttore artistico.

Saori Hayami interpreta Taiki Kō/Sailor Star Maker. Marina Inoue interpreta Seiya Kō/Sailor Star Fighter. Ayane Sakura interpreta Yaten Kō.

Nana Mizuki interpreta la principessa Kakyū. Megumi Hayashibara interpreta Sailor Galaxia. Kotono Mitsuishi interpreta Chibi Chibi. Mitsuishi, che è anche la voce di Usagi Tsukino/Sailor Moon, riprende anche il ruolo di Chibi Chibi dall’anime precedente.

Sailor Moon Cosmos è quindi la conclusione ufficiale della storia, che così come accaduto anche con Bleach e Soul Eater non hanno mai avuto un adattamento animato fedele. Finalmente è giunta l’ora e il pubblico appassionato dell’opera potrà finalmente godere di tale privilegio grazie a questi due film animati. Cosa ne pensate?

Fonte ANN