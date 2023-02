Sailor Moon Cosmos: il nuovo trailer mostra dettagli succosi sul film

Sailor Moon Cosmos è sicuramente uno dei film più attesi dagli appassionati, dato che dona un finale degno alla trasposizione anime del cult shojo, che come ben sapete non ne ha mai avuto uno fedele al manga.

Recentemente il sito ufficiale di Gekijōban Bishōjo Senshi Sailor Moon Cosmos (Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie), il progetto anime dedicato a Sailor Moon diviso in due parti che adatta l’arco finale “Shadow Galactica” del manga originale di Sailor Moon di Naoko Takeuchi, ha mostrano un trailer e una key visual dedicata.

Il trailer rivela e anticipa anche la canzone “Tsuki no Hana” (Moon Flower) di Daoko, che fa anche da sottofondo al nuovo trailer che mostra delle sequenze molto interessanti con al centro anche Bunny. Successivamente alla presentazione dei villain del film, ecco che oggi abbiamo altri dettagli sul film, insieme al cast ufficiale.

Nana Mizuki (in alto a sinistra nell’immagine sopra) interpreta la principessa Kakyū (in basso a sinistra). Megumi Hayashibara (in alto al centro) interpreta Sailor Galaxia (in basso al centro).

Kotono Mitsuishi (in alto a destra) interpreta Chibi Chibi (in basso a destra). Mitsuishi, che è anche la voce di Usagi Tsukino/Sailor Moon, riprende anche il ruolo di Chibi Chibi dall’anime precedente.

Tomoya Takahashi (Den-noh Coil, Gatchaman Crowds) dirige entrambi i film presso la Toei Animation. Kazuyuki Fudeyasu (tutte le sei parti di JoJo’s Bizarre Adventure, Land of the Lustrous, PriPara) tornerà a scrivere le sceneggiature.

Kazuko Tadano, character designer dell’anime originale di Sailor Moon, continuerà a disegnare i personaggi. Yasuharu Takanashi (Naruto Shippūden) torna a comporre le musiche. Yumiko Soraga è il direttore artistico.

Il progetto Pretty Guardians Sailor Moon Eternal The Movie (Bishōjo Senshi Sailor Moon Eternal) come accennato sarà diviso in due parti, e come ben sapete copriranno l’arco “Dead Moon” del manga originale di Takeuchi. Tutto arriva da ANN.

Quindi finalmente i fan avranno l’occasione di vivere il finale di uno dei manga shojo più importanti di sempre, grazie a questo progetto incentrato sul finale anime mai realizzato di Sailor Moon. Cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Il franchise avrà finalmente il finale che merita per quanto riguarda la trasposizione animata.

Fonte ANN