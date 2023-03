Tra le uscite targate Panini Comics del 30 marzo 2023 si segnalano l’omnibus di Dungeons & Dragons, in concomitanza con l’uscita del film nelle sale, e il volume con il dietro le quinte di House of the Dragon, oltre che il romanzo di Star Wars La Principessa e la Canaglia.

Le uscite Panini Comics del 30 marzo 2023

Le uscite Panini Comics del 30 marzo 2023

Game of Thrones: House of the Dragon

Dietro la Creazione di una Dinastia Targaryen

Contiene: Game of Thrones: House of the Dragon: Inside the Creation of a Targaryen Dynasty

Dalla nuova acclamata serie HBO House of the Dragon, un volume deluxe che svela tutti i retroscena e le varie fasi del processo creativo che hanno portato alla produzione del prequel di Game of Thrones – Il Trono di Spade.

Dal processo di sceneggiatura iniziale fino all’epica produzione internazionale, passando per il cast e la troupe della serie – inclusi gli showrunner Ryan Condal e Miguel Sapochnik e il visionario autore George R. R. Martin –, questo libro è un viaggio nella creazione della fortunata serie tratta dal libro Fuoco e sangue, che ripercorre gli eventi fino alla caduta della famiglia più potente di Westeros, Casa Targaryen.

Illustrato con grande ricchezza di concept art, fotografie sul set e altre esclusive immagini, è un must have per tutti i fan e gli appassionati di House of the Dragon.

Star Wars: La Principessa e la Canaglia

Contiene: Star Wars: The Princess and the Scoundrel

La Morte Nera è stata distrutta. Darth Vader è morto. L’Impero è a pezzi.

E così, sulla luna boscosa di Endor, è ora di celebrare il matrimonio fra i due eroi della Ribellione: la nobile principessa e la canaglia dal cuore d’oro.

Ma “e vissero felici e contenti” non esiste nella galassia di Star Wars, e non appena i due partono per la loro luna di miele a bordo dell’astronave da crociera Halcyon dovranno affrontare una pericolosa minaccia.

Perché l’Impero può essere anche stato sconfitto, ma di certo non è scomparso…

Star Wars Epic – L’Alba degli Jedi

Star Wars Epic

Contiene: Star Wars: Dawn of the Jedi – Force Storm (2012) #1/5, Star Wars: Prisoner of Bogan (2012) #1/5, Star Wars: Force War (2013) #1/5

25.000 anni prima della trilogia originale di Star Wars: prima delle spade laser e dei viaggi iperspaziali, quando il collegamento con la Forza era nuovo e Sith e Jedi non erano divisi. Sul pianeta Tython, scienziati, filosofi e guerrieri cercano di trovare pace nel misterioso potere conosciuto come la Forza.

Ma sta per giungere uno straniero che cambierà tutti gli equilibri! In un unico volume, tutta la saga realizzata dagli autori del best seller Eredità!

Snow Angels 1

Contiene: Snow Angels (2021) #1/4

Milli e Mae non sanno perché la loro gente viva nel luogo congelato che chiamano casa.

Nessuno lo sa.

Nel giorno del dodicesimo compleanno della prima, il padre porta le due ragazze oltre la Trincea per un rituale di iniziazione.

Pescare sul fiume ghiacciato, cacciare i cani, ringraziare gli dei.

È il viaggio di una vita… che al risveglio del letale protettore della Trincea, l’Uomo delle Nevi, si trasforma in un’avventura che non dà respiro.

Una storia di sopravvivenza, perdita e redenzione dalle superstar Jeff Lemire e Jock.

Dungeons & Dragons Omnibus 1

Leggende di Baldur’s Gate

Contiene: Dungeons & Dragons: Legends of Baldur’s Gate (2014) #1/5, Dungeons & Dragons: Shadows of the Vampire (2016) #1/5, Dungeons & Dragons: Frost Giant’s Fury (2017) #1/5

In occasione dell’uscita del film al cinema, scopri i personaggi iconici e le affascinanti ambientazioni che hanno reso leggendario l’universo di Dungeons & Dragons!

Il male è tornato a infestare la città di Baldur’s Gate e a salvarla dovrà pensarci un gruppo di nuovi guerrieri capitanati dal ranger Minsc, in compagnia del suo criceto gigante in miniatura Boo.

La prima parte della saga scritta da Jim Zub porta i nostri eroi in luoghi inaspettati di Forgotten Realms, mentre su di loro incombe una terribile minaccia… talmente grave che potrebbero perdere la loro anima!

Star Wars Assaltatori in Azione

Contiene: La minifigure originale LEGO® dello Stormtrooper!