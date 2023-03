Yusuke Murata rilascia alcune novità sul progetto anime Zaiyuki

Il mangaka e illustratore di One-Punch Man, Yusuke Murata, al momento sta lavorando ad un nuovo progetto anime di cui abbiamo parlato recentemente. Con il presente articolo vogliamo riportare ulteriori novità su Zaiyuki che si mostra in due nuovi teaser che esaltano la qualità di lavoro del nuovo studio di Murata.

L’illustratore di One-Punch Man e Eyeshield 21 è diventato molto famoso e rispettato tra i fan per la sua incredibile e costante qualità che offre in ogni nuovo capitolo del webcomic di ONE. E di recente l’illustratore ha attirato molta più attenzione condividendo alcuni esempi sulla tipologia di animazione di cui potrebbe essere capace.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale del mangaka, NEBU_KURO. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Murata ha recentemente attirato l’attenzione dei fan condividendo il primo sguardo al primo grande progetto dello studio di animazione Village Studio. Il progetto animato si intitola Zaiyuki e Murata ha condiviso anche i primi design dei personaggi principali. Come si può vedere dal materiale riportato il mangaka è andato oltre, mostrando il primo teaser del progetto in arrivo. Murata riporta che dopo aver completato la prima parte ha inserito i sottotitoli e unito le due parti. Tuttavia ha suddiviso il teaser in quanto era troppo pesante.

Zaiyuki è la prima grande produzione del Village Studio di Yusuke Murata. Al momento deve ancora rivelare che tipo di progetto anime sarà. In altre parole ci sono ancora informazioni per poter dire se sarà o meno una serie, un lungometraggio o una produzione OVA. Tuttavia siamo nella condizione di poter confermare che sarà ispirato alla classica storia de “Il viaggio in Occidente“, che ha ispirato anche Dragon Ball.

Saranno inclusi personaggi tratti da quella storia, ma rivisitati con un nuovo design, realizzato di Murata.

Questo nuovo progetto si concentrerà su un giovane ragazzo Kappa coinvolto in una nuova avventura con altri tre personaggi. Il teaser condiviso da’ un assaggio di questo nuovo progetto.

Fonte – Comicbook