One Piece: l’arco narrativo finale si mostra in un nuovo trailer a 8 Bit

One Piece ha debuttato in Giappone nel 1997, quindi sono passati quasi 26 anni da quando Eiichiro Oda ha cominciato a narrare le avventure di Rufy e dei suoi compagni di viaggio. Da quando il loro viaggio è iniziato ognuno di loro cerca di realizzare i propri sogni. Sicuramente quello più ambizioso e difficile da coronare è quello di Rufy.

Dopo aver sconfitto Kaido è diventato Imperatore del Mare, quindi ha fatto progressi enormi da quando è partito. Ora è tra i pirati più temuti e più potenti in circolazione, ma ha ancora un po’ di strada da fare per diventare il Re dei Pirati. E questa strada sarà mostrato nell’arco finale del manga. Oggi vogliamo riportare un nuovo trailer interessante che vuole promuovere proprio l’arco finale di One Piece.

L’arco finale di One Piece, che concluderà la lunga serializzazione del manga, potrebbe essere diviso in diverse sezioni. Si chiama “Egghead Saga” e si è aperto con l’incontro con il misterioso scienziato noto come Dr. Vegapunk. Dopo averlo conosciuto, Rufy e i suoi compagni hanno ricevuto informazioni sulla vera identità dei Frutti del Diavolo e sul Secolo del Grande Vuoto.

Gli sviluppi del presente arco hanno visto l’assalto all’isola del CP0, con il ritorno di Lucci pronto a catturare Vegapunk. L’agente, però, si è ritrovato ad affrontare Rufy, in quanto aveva accettato di aiutare lo scienziato a scappare.

Il nuovo trailer dell’arco di Egghead arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di One Piece, Eiichiro_Staff. Di seguito abbiamo la possibilità di condividere il trailer dell’Arco Finale di One Piece. Questo combina gli artwork del manga a uno stile a otto bit facendo sembrare Rufy e la sua ciurma i personaggi di un videogioco pixelizzato che si adattano all’estetica di Vegapunk.

Come si può notare, in questo trailer sono riportati nomi dei personaggi principali che sono apparsi nei capitoli del nuovo arco e che avranno un ruolo determinante. Per quanto riguarda l’adattamento anime, gli episodi attraversano ancora gli eventi di Wano. Rufy, insieme a Yamato, sta combattendo contro Kaido.

Toei Animation ha svolto un lavoro meraviglioso a livello grafico come mai prima d’ora. Ma una delle maggiori sfide si sta avvicinando, in quanto la casa di animazione dovrà far debuttare sul piccolo schermo il Gear Fifth di Rufy.