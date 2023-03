One Piece ha saputo tenere sempre un alone di mistero intorno al suo mondo, specie per la figura di Shanks il Rosso, che nonostante sia uno dei personaggi centrali sappiamo ancora poco di lui, anche se una teoria al riguardo potrebbe confermare che presto saranno svelate delle interessanti novità.

Ricordiamo che se non state seguendo gli ultimi capitoli di One Piece è meglio non continuare con la lettura dell’articolo in questione.

La discussione è emersa quando nell’ultimo capitolo la ciurma del Rosso si è incontrato con altri pirati della nuova generazione, scaturendo appunto, queste teorie da parte del pubblico. L’imperatore ha lanciato una sfida a Eustass Kid che ovviamente non ha esitato ad accettare.

Il capitolo 1076 si conclude con i due capitani faccia a faccia pronti a darsi battaglia, e dato che il Rosso si trova di fronte a Kidd dovrà usare le maniere forti nel caso di un combattimento. Il 1077 uscirà il 9 marzo, giorno in cui Shanks compie gli anni, e il pubblico proprio per questo si aspetta una “regalo” da parte di Oda.

Inverosimilmente sappiamo anche che il 9 marzo è il compleanno di Franky e Mihawk, ma questi ultimi non avendo presenziato attivamente al capitolo probabilmente non arriverà nulla al loro riguardo.

Come accennato un cliffhanger del genere all’interno dell’ultimo capitolo può comunque donare una possibilità al pubblico nel visionare alcune delle abilità di Shanks. Tutto arriva da CB.

One Piece: arriva un’interessante teoria su Shanks (SPOILER)

Nonostante i 1000 capitoli sappiamo davvero poco di questo personaggio, ma questo non ha impedito a quest’ultimo di entrare nelle grazie di molti appassionati. Anche se il colpo di scena finale mette l’Imperatore faccia a faccia con Kidd, non è detto che ci sarà uno scontro e non è detto che se ci sarà avverrà nel prossimo capitolo.

Come ben sappiamo la narrazione di Oda è sempre molto lenta e “architettata”, quindi per questo potrebbe sviare il racconto verso altre situazione, lasciando ancora una volta sulle spine il suo pubblico. Al massimo può mostrare due tavole dove i due pirati ingaggiano una lotta, e forse nulla di più. Voi cosa ne pensate?

Fonte discussione Comic Book