One Piece: Oda rivela l’albero genealogico di Zoro

One Piece è uno dei più longevi manga shonen di successo, al momento nel suo arco finale. Nonostante siano passati tanti anni dal suo debutto, Oda non ha chiarito ancora tanti aspetti legati anche ai personaggi più rilevanti di One Piece. Uno di questi è Roronoa Zoro, del quale sappiamo bene il suo obiettivo, la sua personalità, la sua abilità e anche i suoi punti deboli.

Tuttavia non si conosce bene il suo albero genealogico, quindi Oda non ha mai approfondito nulla sulla famiglia dello spadaccino della ciurma di Rufy. Oggi abbiamo però il piacere di riportare alcune novità legate proprio all’albero genealogico di Zoro. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE ONE PIECE VOLUME 105 SBS : ZORO'S FAMILY TREE! ▪︎ Thanks to @OPSCANS and @ONEPIECESPOILE1 for English Translation! pic.twitter.com/FHjv370cA9 — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) March 1, 2023

Oda per descrive la storia familiare di Zoro risalendo a 55 anni fa, quando Shimotsuki Kozaburo aveva creato Enma, un regalo per Oden per i suoi 4 anni. E dopo questo, Kozaburo aveva lasciato l’isola di Wano con 25 uomini, includendo la sorella maggiore di Ushimaru e il carpentiere Minamoto.

Durante il loro viaggio, circa tre anni dopo aver preso il mare, questo gruppo salva un villaggio nell’Est Blue da un gruppo di banditi. Di conseguenza 10 componenti di questa ciurma si era sistemata in questo posto stabilendo il villaggio di Shimotsuki.

Quindi Oda da questo punto in poi specifica che con una “X” indica la coppia che si è sposata seguendo l’ordine dell’albero.

E quindi il forgiatore di Enma si era sposato con una ragazza del villaggio che aveva salvato con il suo gruppo, e Shimotsuki Furiko (sorella di Ushimaru) sposa uno spadaccino del villaggio. Questo è il nonno di Zoro, Roronoa Pinzoro. Dalla coppia nasce quindi Roronoa Arashi (morto in una battaglia contro i pirati) che insieme a una donna della quale non si sa il nome (morta per una malattia) ha dato alla luce proprio Zoro.

Nel terzo ramo dell’albero Oda inserisce Kuina, che dopo essere morta accidentalmente, lascia la sua katana, Wado Ichimonji, a Zoro.

Conclude dicendo che il fratello minore di Shimotsuki Furiko, che si trovava nella nave che aveva salpato da Wano e che aveva incontrato Yamato durante la sua infazia, era Shimotsuki Ushimaru. Era il precedente Daimyo di Ringo e uno dei discendenti del leggendario Ryuma, che Zoro aveva incontrato a Thriller Bark. Oda definisce tutto questo come una storia misteriosa del destino di cui Zoro non è a conoscenza.