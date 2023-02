Yusuke Murata è uno dei più grandi artisti del nostro tempo, e grazie a lavori come Eyeshield21 e One Punch Man si è fatto strada di prepotenza all’interno di un medium complesso e altamente competitivi, data la mole di titoli presenti e artisti talentuosi.

Dopo l’annuncio ufficiale è arrivato finalmente questo primo sguardo al nuovo lavoro di Murata, inerente al suo nuovo studio di animazione di cui fa parte. Grazie al suo lavoro con OP di ONE gli occhi sono fortemente puntati di questo nuovo progetto e questo nuovo “investimento” del noto mangaka.

l Village Studio è appunto lo Studio di animazione di cui Yusuke Murata fa parte e come accennato hanno condiviso dei primi sketch e un piccolo teaser animato del prossimo progetto anime: Zaiyuki.

Nonostante sappiamo poco e nulla di questo interessante progetto, lo stesso Murata ha deciso di condividere alcuni dettagli al riguardo altamente interessanti e promettenti. La storia segue un giovane kappa che viene trasportato in un’avventura incredibile, che si ispira al classico della letteratura cinese “Viaggio in Occidente”.

Del progetto sappiamo davvero poco e Zaiyuki non ha una data di uscita ufficiale e non sappiamo se si tratterà di un film, di un OVA o di una serie anime completa. Riportiamo tutto da CB.

Fatto sta che comunque questo nuovo studio di animazione produrrà un’anime altamente interessante. Sostanzialmente potrebbe trattarsi anche di un corto animato, ma staremo a vedere. L’opera “Il Viaggio in Occidente” ha ispirato molti film e grandi storie, tra cui Dragon Ball, e ora a quanto pare anche Murata.

Quest’ultimo ha acquisito una fama non indifferente nel corso del tempo grazie a One Punch Man, il web comic creato inizialmente da ONE. Vedendo la buona storia ma la qualità scarna dei disegni, Murata si è proposto di disegnare questa bizzarra storia, al momento conosciuta e amata in tutto il mondo.

Personaggi, sketch e volti nei nuovi sketch di Zaiyuki

I personaggi sembrano davvero interessanti e a partire dall’alto potete anche vedere il design del protagonista, ovvero un kappa che viene trasportato in un mondo insolito e altamente incredibile. Cosa ne pensate di questo materiale inerente al nuovo lavoro di Murata?

