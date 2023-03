Attack on Titan – The Final Season, la prima parte del finale mostra una morte brutale

Attack on Titan – The Final Season è stato già trasmesso in Giappone, e come spesso accade delle piccole clip vengono già diffuse sui social. Quindi se non volete spoiler non continuate con la lettura dell’articolo, mentre se vi interessa in calce potete trovare anche il video di cui parleremo tra poco.

La serie creata da Hajime Isayama di certo non è nuova a questo genere di morti, e nel corso degli anni gli spettatori/lettori hanno sempre avuto modo di vivere il malato e violento mondo invaso dai Giganti, la principale minaccia per i protagonisti dopo quella umana.

Si era già vociferato a proposito di questa morte discussa in questa sede, vista la sua singolare violenza, sia estetica che psicologica. Tutto arriva da CB.

Le domande vigevano su come MAPPA avrebbe adattato la morte e se nel caso l’avrebbe censurata o addirittura eliminata. Col senno di poi quest’ultima deduzione non era plausibile, vista l’importanza narrativa della scena.

La sequenza vede al centro Ramzi e suo fratello, due ragazzi che tentano di derubare Levi e gli altri personaggi intenti all’esplorazione di Marley. I due non corrono rischi in quel momento, ma allo stesso tempo Eren nonostante non abbia fatto ancora nulla, si scusa con il ragazzo per l’uccisione sua e di suo fratello per mano dei Giganti.

La sequenza è veramente struggente e le lacrime di Eren entrano di prepotenza nella nostra anima; Inoltre, come se non bastasse, la scena è anche molto violenta e la morte dei due viene adattata alla perfezione da Studio MAPPA. Il post arriva da @howlxiart:

RAMZIIII 😭😭😭😭 MAPPA somehow made this more disturbing than it was, I have no words#AttackonTitan

Ramzi rimarrà sicuramente nei cuori degli spettatori, insieme ai tanti altri personaggi che hanno lasciato il mondo violento di Attack on Titan. Nonostante in Italia non abbiamo ancora la possibilità di vederlo, NHK in Giappone ha trasmesso questa prima parte, e fin da subito qualcuno è riuscito ad immortalare questa scena. Cosa ne pensate?

Sicuramente si conferma di nuovo il talento di MAPPA nel trasporre come si deve l’opera d’Isayama, una delle più note degli ultimi anni. Ricordiamo che la seconda parte uscirà nel periodo autunnale.

