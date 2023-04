Bloodsucking Darkness di Junji Ito riceverà un adattamento live-action!

Junji Ito è una delle figure più importanti che rappresenta il genere horror. L’inizio del 2023 ha visto l’uscita di un nuovo adattamento anime per i racconti contorti del mangaka nella serie di Netflix, Junji Ito’s Maniac: Japanese Tales of the Macabre. Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che un nuovo progetto vicino a Junji Ito è in lavorazione. Infatti si tratta di un adattamento live-action di Bloodsucking Darkness. Fangoria Studios ha annunciato che collaborerà con lo sceneggiatore Jeff Howard per dare vita a questa storia sui vampiri.

Molti fan del genere horror potrebbero essere a conoscenza di Jeff Howard e dei suoi lavori. Per coloro che invece non sanno di chi parliamo, Jeff Howard ha dato il suo contributo nel panorama spettrale con la creazione di prodotti come The Haunting of Hill House, Midnight Mass e Oculus per citarne alcuni. Nel promuovere l’imminente film horror, Howard ha rilasciato una dichiarazione in merito al lavoro sul film. Confessa che quando ha scoperto che stava per realizzarsi un adattamento live-action di Junji Ito, voleva lavorarci ad ogni costo. Continua dicendo che non poteva permettere a qualcun altro di arrivare prima di lui. Si può dedurre che la determinazione non manchi in Howard. il quale dice anche che vuole sempre trovarsi laddove ci sia una combinazione di paura e sentimenti.

Junji Ito ha raccontato tantissime storie horror, da quella con pipistrelli bevitori di sangue ad altre con creature della notte. La storia di Bloodsucking Darkness è incentrata su una giovane donna, Nami, che quando un giorno il suo fidanzato la lascia, inizia a seguire una dieta ossessiva e sviluppa un disturbo alimentare. La sua bulimia le fa vomitare sangue. Una notte, sogna che inizia a piovere sangue intorno a lei. Cade e una mano sinistra si allunga per afferrarla. Al risveglio vede sangue su tutto il letto e presume di aver vomitato nel sonno.

Questo adattamento live-action sarà il primo di tre secondo gli studi Fangoria, che adatteranno le orribili storie di Ito raccolte nella compilation “Smashed”. Il vicepresidente senior di Fangoria Studios, Armen Aghaeian, quando ha parlato dell’adattamento delle storie di Ito ha detto che le sue storie sono puro carburante da incubo. Ha chiaramente anche mostrato tanto entusiasmo nel poter portare in vita l’orrore del mangaka sul grande schermo.

