Gen di Hiroshima, il noto manga storico riguardante il drammatico bombardamento dell’America sul Giappone, è stato bandito da alcune scuole, che lo hanno rimosso dal programma scolastico nipponico.

Come già accennato nei nostri scorsi articoli, l’istruzione giapponese considera sempre i manga come testi di studio, specie se si parla di rappresentazioni storiche, folkloristiche e via discorrendo. Per anni il manga in questione è stato presente nei programmi, dato che mostra in maniera cruda e reale l’orrore di quei tempi.

Tramite Comic Book abbiamo l’opportunità di leggere che sul Mainichi sono state riportate le parole di Hiroshi Sugibayashi, un 78enne sopravvissuto al bombardamento atomico. Quest’ultimo si unisce alla causa di alcuni genitori che rivogliono il manga di Nakazawa nel programma scolastico:

“Voglio fortemente che Gen di Hiroshima torni nel programma scolastico giapponese. Non voglio che venga cancellato, anche perché in quelle pagine sembra di vivere la mia vita di quel periodo; è molto accurato. Io cercavo disperatamente di tirare avanti durante e dopo quegli orrori, e la vita di Gen sembra anche la mia. In un certo senso è come se venissi rifiutato anche io. Ho il diritto di parlare di questi episodi, sono la mia vita, e in un certo senso è anche mio dovere di sopravvissuto difendere tale causa e testimonianza”.

Gen di Hiroshima: dopo il ban dell’istruzione giapponese, parla un sopravvissuto dell’atomica

Il motivo per cui è stato bannato dall’istruzione scolastica di alcune scuole di Hiroshima non riguarda le scene di violenza, ma anzi; il tutto si riduce a una scena dove Gen e i suoi amici rubano un pesce da un laghetto di una persona ricca, per sfamare una donna incinta che muore di fame.

Questo potrebbe destare dei malintesi all’interno della testa e del pensiero dei bambini, e per questo il Consiglio ha deciso di bannare Gen di Hiroshima dal programma.

Una storia cruda e dannatamente reale come questa non dovrebbe cadere per via di alcune scene contestualizzate come questa, anche perché parliamo di una delle testimonianze più importanti di quel periodo. Voi cosa ne pensate?

