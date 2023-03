A quanto pare il Consiglio d’Istruzione è al centro dell’attenzione al momento, dato che sta vietando un manga sulla Seconda Guerra Mondiale, uno degli eventi più significativi di sempre per il mondo, specie per il Giappone e il drammatico disastro di Hiroshima.

Prima di proseguire ci teniamo a dirvi che in Giappone alcuni manga sono inseriti all’interno del programma scolastico giapponese, per ampliare la visione degli studenti su alcune tematiche; queste scelte accadono di solito con i manga a sfondo storico, come quello citato in questa sede.

Come leggiamo su Comic Book infatti, una recente mozione dei membri del consiglio ha bandito Gen di Hiroshima da alcune scuole di Hiroshima, scatenando l’avversione dei genitori che si sono opposti a tale scelta. In Giappone la notizia è stata diffusa da Yahoo Japan, che ha descritto nel dettaglio quanto state leggendo nell’articolo.

Da come avrete capito il Consiglio ha deciso di bandire Gen di Hiroshima di Keiji Nakazawa dal programma scolastico riguardante i libri sul tema della guerra, giustificando il tutto dicendo una scena in particolare di questo manga poteva sviare e creare dei malintesi nelle menti dei bambini.

Come se non bastasse, il Consiglio non ha deciso di vietare il manga in alcune scuole per via delle scene del bombardamento ma ha motivato la scelta descrivendo una sequenza dove Gen, il protagonista, si ritrova con i suoi amici.

Gen di Hiroshima: La commissione per l’istruzione giapponese ha vietato il manga nelle scuole

La parte incriminata riguarda la banda di ragazzi che ruba un pesce koi dal giardino di un ricco vicino per sfamare se stessi e la loro badante incinta, scuotendo appunto, le menti del Consiglio, decisi a bandire il manga dal programma scolastico.

In poche parole questa sequenza di “criminalità” poteva destare sospetti e scalpore nella mente dei giovani studenti, e quindi per questo il manga è stato bandito. Come accennato nelle prime righe, i genitori si sono opposti a tale scelta, affermando e ribadendo l’importanza di Gen di Hiroshima come vero e proprio “bagaglio culturale”.

Un gruppo della città ha raccolto oltre 55.000 firme a sostegno del manga e ha consegnato la lettera al Consiglio scolastico nella speranza che il divieto venga annullato.

Fonte Comic Book